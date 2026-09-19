Aris Eram a spus adevărul despre relația cu Laura Giurcanu. Ce-l enervează la mama lui, Andreea Esca

Aris Eram a vorbit deschis despre apropierea dintre el și Laura Giurcanu și a recunoscut că, la un moment dat, a fost îndrăgostit de influenceriță. Fiul Andreei Esca a dezvăluit și ce îl enervează la mama sa.

Aris Eram a recunoscut că a fost îndrăgostit de Laura Giurcanu

Aris Eram a făcut dezvăluții despre viața sa sentimentală în emisiunea „Sosurile lui Măruță”. Tânărul a fost întrebat care este femeia de care a fost îndrăgostit și pentru care a avut sentimente puternice, iar răspunsul său a fost Laura Giurcanu.

Aris a ținut însă să precizeze că informațiile apărute de-a lungul timpului despre apropierea dintre ei nu au fost toate corecte. În prezent, cei doi sunt prieteni, iar recent au fost chiar în aceeași vacanță, alături de Alexia Eram, sora lui Aris și prietenă apropiată a Laurei.

„Laura Giurcanu. Poți să citești, dar nu este totul adevărat. Detaliem. Acum suntem prieteni, chiar m-am întors acum o săptămână din vacanța cu ea, este foarte bună prietenă cu Alexia și a invitat-o de ziua ei. Da, cred că am fost îndrăgostit de ea la un moment dat. Pentru mine, cel mai important la o fată e acel vibe, nu poți să explici. Când îți place de o persoană, mi se pare că e un fel de chimie, energie.

A fost o energie extraordinară și îmi plăcea foarte mult timp din viața mea să mi-l petrec pe lângă ea. Eu nu am zis că am fost împreună, poate am fost îndrăgostit și nu am fost împreună. Nu a fost o relație foarte, foarte serioasă”, a spus Aris.

„Nu am zis că am fost împreună”

Fiul Andreei Esca a făcut astfel diferența între sentimentele pe care le-a avut și existența unei relații propriu-zise.

Potrivit lui Aris, între el și Laura Giurcanu au existat o apropiere și o conexiune pe care le-a considerat importante, însă cei doi nu au format un cuplu într-o relație „foarte, foarte serioasă”. Tânărul a vorbit și despre perioada în care s-au apropiat și despre felul în care s-a schimbat el între timp.

„Câți ani aveam? 19-20 de ani, nu este mare diferență, acum am 23, dar mi se pare că era alt Aris, care nu experimentase foarte mult cu relații. Bineînțeles, mai era și problema de vârstă, pentru că ea fiind mai mare decât mine, 28 de ani cred (că are Laura - n.r), unele persoane își doresc mai mult de la viață și alții vor doar să se distreze”, a spus Aris.

Ce relație au în prezent

Aris a precizat că el și Laura Giurcanu sunt în prezent prieteni. Cei doi fac parte din același cerc de apropiați, iar Laura este prietenă bună cu Alexia Eram.

Recent, Aris și Laura au fost împreună în vacanță, însă tânărul a explicat că acest lucru nu înseamnă că între ei există în prezent o relație sentimentală. Declarațiile sale vin după mai multe speculații apărute în spațiul public de-a lungul timpului cu privire la natura relației dintre cei doi.

Aris Eram, despre relația cu Andreea Esca

În aceeași emisiune, Aris Eram a vorbit și despre relația cu mama sa, Andreea Esca. Tânărul a spus că are un respect enorm pentru prezentatoare, dar că sinceritatea ei poate fi uneori dificil de gestionat.

Una dintre situațiile pe care le-a dat drept exemplu are legătură cu întâlnirile dintre ei după perioade în care nu se văd.

„M-au luat nervii doar citind această întrebare. Care este lucrul pe care mama ta îl face și te scoate din minți. În primul rând, se spune că mama mea este o femeie extraordinară și eu am un respect enorm pentru ea. Dar așa, ca orice mamă, ea fiind și Fecioară, este tot timpul foarte directă. Ce mă enervează cel mai tare, de exemplu, nu ne-am mai văzut de o săptămână și mergem și noi până la Snagov în weekend și direct, prima chestie pe care o spune, nu «Bună», nu nimic, spune: «Te-ai cam îngrășat». Adică, începem tot timpul cu chestiile astea negative. Ea este foarte directă și nu se abține niciodată să-mi zică ceva. Ceea ce poate fi și bine, pentru că un prieten bun tot timpul o să-ți spună ce nu este bine, nu ce e bine”, a declarat Aris în podcastul „Sosurile lui Măruță”.

„Îi place foarte mult când are ceva de zis să facă reflexii așa foarte subtile”

Aris a povestit și despre modul în care mama sa obișnuiește să transmită anumite mesaje, spunând că uneori observațiile ei sunt făcute indirect.