Concurenții își iau rămas-bun de la Filipine și pășesc pe tărâm vietnamez, unde totul se schimbă: oamenii, cultura, obiceiurile și provocările. Pentru echipe, acomodarea rapidă devine cheia supraviețuirii – de la arta autostopului pe străzile aglomerate din Vietnam, până la găsirea unui acoperiș deasupra capului, fiecare pas aduce noi teste și emoții.

Prima oprire din Vietnam de la Asia Express 2025

Prima oprire din Vietnam este Halong Bay, loc emblematic pentru istoria Asia Express, căci aici a început primul sezon al show-ului. Zona spectaculoasă, cu stânci impresionante, devine scena unei misiuni inedite și pline de provocări. La doar câțiva kilometri de aici, sute de familii de pescari trăiesc pe barcă, iar concurenții trebuie să le vină în ajutor.

Echipele au de livrat unei familii două bidoane cu apă și un coș cu fructe. Barca îi va duce în orașele plutitoare ale pescarilor, însă găsirea familiilor devine o adevărată probă de orientare. Barcagiul îi conduce până la zona în care trebuie să umple bidoanele, iar de acolo, cu ajutorul indiciilor scrise în limba vietnameză și folosind cuvintele învățate anterior concurenții trebuie să ducă misiunea la capăt.

Cei care au uitat cuvintele vor fi nevoiți să le învețe din nou, pentru a reuși să finalizeze provocarea. Până acum, două echipe au părăsit competiția, iar presiunea crește cu fiecare zi. De la o etapă la alta, zâmbetele și buna dispoziție se transformă treptat în tensiune, oboseală și dorința arzătoare de a merge mai departe. În Vietnam, doar cei mai puternici și mai adaptați vor reuși să rămână pe Drumul Eroilor.

Raluca Bădulescu și Florin Stamin, eliminați de la Asia Express 2025

Înainte de a doua etapă a show-ului, în Vietnam, Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express 2025. Despărțirea a fost încărcată de emoție, atât pentru echipa eliminată, cât și pentru colegii care i-au așteptat cu sufletul la gură. Atmosfera de pe platou a demonstrat încă o dată că, dincolo de competiție, această aventură creează legături puternice între concurenți.

„Nu mă așteptam și nici nu îmi doream!” a spus Karmen Simionescu. „Nu credeam vreodată dacă mă luai în prima zi în care am intrat în această competiție să reușesc să-mi depășesc atât de multe frici, temeri. (…) Florin este de-o viața așa cum am spus și la careu.

A fost, este și va fi toată viața eroul meu, echilibrul, stâlpul meu în viață. Florin fără discuție este eroul meu nu numai în concursul ăsta. Să zicem 20 de ani aproximativ de când ne cunoaștem. Florin este eroul meu dintotdeauna. Este omul către care o să mă îndrept întotdeauna, oferă cele mai bune sfaturi” a spus Raluca la testimonial.

„Nici măcar eu care o cunosc foarte bine și am plecat cu ea la drum nu credeam că o să ajungem să facem cam 30% din competiție, să ajunge până aici de fapt. Cu perfuzie. (…) Mi-a părut rău și am crezut că i-am dezamăgit că formasem o comunitate”, a spus și Florin Stamin.