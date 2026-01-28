Au început filmările pentru „Chefi la cuțite”, sezonul 18. Anunțul făcut de Irina Fodor și cei patru jurați

Odată vacanța de iarnă încheiată, jurații „Chefi la cuțite” s-au reunit în platoul emisiunii, pregătiți să intre din nou în ringul aprigei competiții culinare. Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au răspuns „Prezent!” la apelul Irinei Fodor, prezentatoarea „Chefi la cuțite”, alături de care au început filmările pentru sezonul 18 al emisiunii culinare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

„Vacanța de iarnă a trecut incredibil de repede – și iată-ne din nou în a doua noastră casă, platoul Chefi la cuțite, care este invadat deja de agitația din timpul filmărilor. A început cursa noului sezon – emoțiile, tensiunea, dar și bucuria revederii și plăcerea unei competiții fără egal, toate dau viață din nou platoului Chefi la cuțite”, a declarat Irina Fodor.

„Chiar vorbeam cu băieții când ne-am revăzut, acum, că acesta este sezonul 18 – putem spune că deja suntem majori și trebuie să ridicăm și mai sus ștacheta. Se simte că ne-am maturizat în acest proces și tot ceea ce facem aici facem cu multă pasiune și dragoste. Eu abia așteptam să mă întorc aici: începutul este mereu plin de energie și entuziasm, îmi aduce o stare de bine fantastică. Și acum rămâne de văzut ce îmi rezervă competiția!”, a spus chef Orlando Zaharia.

„Am început cu voie bună, dar și cu setarea mentală perfectă pentru a intra din nou în luptă. Așa vreau să încep, în forță la amulete!”, a comentat chef Ștefan Popescu.

„M-am bucurat enorm să-mi revăd colegii – am venit la platou cu un vibe extraordinar, îmi doresc mult să avem un nou sezon spectaculos, să le oferim celor de acasă, care ne urmăresc, adrenalina asta care aprinde platoul când noi ne întrecem, dar și bucuria descoperirii unor concurenți fantastici și iubirea aceasta pentru bucătărie, pasiunea pentru arta culinară pe care vrem să o ducem pe noi culmi și pe care o transmitem zi de zi”, a declarat chef Richard Abou Zaki.

„Ne-am reîntâlnit pentru un nou sezon și îmi place la nebunie starea asta pe care nu o am nicăieri altundeva decât aici. Nici când merg la o întâlnire de afaceri foarte importantă nu simt starea aceasta, energia asta uluitoare și emoția asta uriașă pe care doar Chefi la cuțite ți-o poate da. Pentru că, da, Chefi la cuțite este o stare extraordinară, dar și un gust aparte în farfurie și o competiție unică, pe care acum trebuie să o propulsăm la un nou nivel, nivelul 18, al majoratului”, a spus chef Alexandru Sautner.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE