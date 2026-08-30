Alina Laufer și Ilan Laufer cresc împreună patru copii, pe Karina, Davina, Nathaniel și micuța Eden. Vedeta nu ascunde că viața cu patru copii vine la pachet cu multă agitație și responsabilități.

„Ce să se întâmple, un accident acasă. El și sora lui se jucau. Eu i-am pus seara la culcare să doarmă și la 11:30 seara s-au gândit să sară de pe pervaz în pat, într-o cameră în care nu era decât un pat și un televizor, și trebuiau să se pună la culcare”, a declarat Alina Laufer pentru Spynews.ro.

Alina Laufer și Ilan Laufer alături de copii (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

„Accidente se întâmplă, mai ales când e vorba despre doi copii energici. Am acționat pe moment. Din păcate, trebuie să stea peste 30 de zile cu ghipsul, este fractură de tibie. Oricât de mult… n-au avut accidente la schi, au o viață activă, n-au avut accidente cu bicicleta… Ghinion, efectiv. Davina a sărit prima și l-a tras și pe el cu ea, l-a tras de mână. El era în contratimp și i s-a prins piciorul exact între pervaz și tăblia patului care era în cameră.”, mai spune aceasta.

„El este un viteaz! Nu s-a văitat, nu a plâns, n-am avut absolut nicio problemă cu el. Acum rezistă cu stoicism la toată perioada de recuperare. Trebuie să stea în pat, trebuie să-l cărăm, n-are voie să pună presiune pe picioruș deloc. Îl ducem în brațe și la baie și îl plimbăm cu căruciorul, încercăm măcar o dată pe zi să-l scoatem din casă. I-am împrumutat Edenei căruciorul ei și numărăm zilele cât mai are de stat cu piciorușul în ghips.”, a mai declarat vedeta.

Băiețelul a mai avut piciorul în ghips, în urmă cu trei ani

Pentru că este imobilizat la pat, Nathaniel nu va începe grădinița împreună cu ceilalți copii, așa cum era planificat.

„El a mai avut o dată piciorul rupt, acum trei ani. Deci are experiență. Sinceră să fiu, nici nu mai țin minte, dar cred că e același, dar în alt loc și în alt mod. Este pe tot piciorul ghipsul, da. Nu ne mai gândim la greul nostru, ne gândim la greul lui. Încercăm să-i facem convalescența cât mai plăcută. Îmi pare foarte rău că nu o să poată să înceapă grădinița la timp, așa cum era planificat, o să se ducă doar Davina și să sperăm că o să învețe ceva din toată experiența asta”, a mai adăugat Alina Laufer.

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