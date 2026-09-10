Un raport secret realizat pentru rețeaua Five Eyes, formată din agențiile de intelligence din Australia, Canada, SUA, Noua Zeelandă și Marea Britanie arată că foști militari din trupele de elită britanice SAS, alături de veterani ai altor unități speciale din state membre NATO, au fost racolați de firme private pentru a antrena cetățeni ruși și cadre militare active care au participat ulterior la războiul din Ucraina.

Documentul confidențial, analizat de jurnaliștii de la publicația britanică The Telegraph, a fost realizat pentru Serviciul Australian de Informații Externe pe baza declarațiilor făcute de doi fosti soldați ai trupelor speciale australiene și un rezervist. Aceștia au susținut că au fost abordați direct pentru a deveni instructori în tabere de antrenament din Bulgaria și Serbia, locații unde printre clienți s-ar fi numărat cetățeni ruși.

Tabără de instruire în nordul Bulgariei, în apropiere de România

În centrul acestei anchete se află compania de pregătire tactică Alfa-Metal, care operează o bază de instruire în localitatea Mejdeni, din nordul Bulgariei, la o distanță de 75 de kilometri de granița cu România. Centrul oferă cursuri avansate de luptă și pregătire pentru sniperi, tarifele ridicându-se la aproximativ 4.000 de euro de persoană. Printre clienții țintă se numără angajați ai companiilor militare private, gărzile de corp și personalul firmelor de securitate.

Conform datelor colectate de serviciile secrete, tabăra din Bulgaria a continuat să primească cetățeni ruși pentru stagii intensive de pregătire tactică chiar și după invazia declanșată de Vladimir Putin în Ucraina. Mai mult, pe paginile oficiale de promovare și în anunțurile de angajare publicate pe rețelele profesionale, compania a căutat în mod direct fosti instructori din cadrul regimentului britanic SAS, lăudându-se cu un corp profesoral format din veterani ai US Navy SEALs, comandouri australiene și foste cadre din poliția americană.

Criză de efective la Moscova și reacția veteranilor

Analiștii militari subliniază că pierderile masive suferite de armata rusă pe frontul din Ucraina au creat o criză acută de personal și o presiune uriașă pe sistemul intern de instruire. În aceste condiții, unii recruți sau subcontractori ruși au apelat la cursuri private din afara țării pentru a-și însuși tehnici avansate de luptă dezvoltate de armatele membre NATO.

Informațiile au provocat indignare în rândul comunității de veterani din Marea Britanie. Foști ofițeri ai trupelor speciale britanice au declarat că folosirea tacticilor SAS pentru instruirea unor soldați care luptă împotriva intereselor occidentale reprezintă o trădare gravă și o faptă ilegală, care ar trebui să fie dur pedepsită.

Aceștia au adăugat însă că este foarte posibil ca mulți dintre cei care pretind că au făcut parte din faimosul regiment SAS să își falsifice CV-urile pentru a obține contracte bănoase pe piața securității private.