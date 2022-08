David, care are șase ani, merge la International School Of Bucharest, British International School. Cursurile au început astăzi, așa că băiețelul Andreei Mantea și-a luat uniforma, ghiozdanul și a a revenit pe băncile școlii. „Clasa a 3 a B.? O zi plină de emoții! Prea multe emoții! ? Fie că încep azi sau săptămâna viitoare sau peste 2 săptămâni, puii noștri întră intr-un nou an școlar.

Sper să fie un an plin de zâmbete, bunătate, blândețe, atenție,multe descoperiri și momente cât mai frumoase! Doamne ajută! ?? Le țin pumnii tuturor copiilor, părinților și profesorilor”, a scris Andreea Mantea, care s-a pozat cu David în fața școlii.

Fanii ei de pe Facebook i-au urat un an școlar cât mai bun lui David.

Anul acesta, David, fiul Andreei Mantea, și-a făcut debutul în actorie, în serialul „Strada Speranței”. David Mantea l-a intepretat pe Relu, copilul Mioarei (Irina Ștefan), un băiat sensibil și inteligent, care i-a pus deseori în încurcătură pe adulți, prin replicile sale mature, pline de substanță.

„Mă bucur că pot să fiu actor! Și chiar vreau să am mai multe meserii. Vreau să fiu actor, pictor, prezentator și polițist. Acum încerc meseria de actor și este interesant, pentru că am un rol haios! Și îmi place că au pufuleți și floricele la filmări!”, spunea David Mantea.

