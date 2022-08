Băiețelul lui Cătălin Moroșanu a împlinit 7 luni. Cu cine seamănă Nicolas Patrick. „Îți dai seama ce băiat frumos o să am?”

Invitat în emisiunea „Bărbați vs Femei” prezentată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu, Moroșanu a făcut dezvăluiri emoționante despre familia lui.

„Moartea din Carpați” a vorbit pentru prima dată despre fiul său, care are nu mai mult de 7 luni. Iată cu cine seamănă și cum îl vede tatăl lui în viitor.

„Are 7 luni golanul. Știi care e bucuria mea? Că seamănă cu mă-sa. Ochi albaștri, blond, eu sunt puțin mai închis la piele.

E mă-sa în picioare. Îți dai seama ce băiat frumos o să am? Fata are părul meu roșcat, dar tot cu Georgiana seamănă.”, a mărturisit Cătălin Moroșanu, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Ce spune Cătălin Moroșanu despre soția lui

„Când am cunoscut-o pe soția mea, eram un copil prost, nu aveam eu prea multe în cap. Consider că am luat-o de tânără și nu a avut timp să mai cunoască alți bărbați, dacă cunoștea alți bărbați, nu știu dacă mai era cu mine.

E foarte important, femeia când o iei, să o iei de tânără și să stați împreună, pentru că, în momentul când ești tânăr, poți să îl accepți pe cel de lângă tine mai ușor. În momentul când devii bătrân sau bătrână, îți este greu să mai accepți orice comportament sau orice chestie care contravine principiilor tale. Consider că am fost tânăr și de obicei relațiile care vin, pleacă din tinerețe, ar trebui să meargă până spre bătrânețe.

E important, pentru că noi ne educăm unii pe alții, prin toate greșelile, prostiile pe care le facem. Când am cunoscut-o, era o fată foarte frumoasă, eu un bărbat mai puțin frumos, dar se pare că am cunoscut-o prin carisma mea, prin felul meu de a fi”, a declarat Cătălin Moroșanu.

