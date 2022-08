Momentul a fost atât de emoționant, încât alături de viitoarea mireasă au plâns și ceilalți concurenți. La final, cel care a câștigat finala săptămânii „Splash! Vedete la apă” și și-a adjudecat și premiul de 10.000 de lei a fost Bănel Nicoliță.

Jazzy Jo, Vica Blochina, Maria Constantin, Bănel Nicoliță, Juno și Nick Casciaro sunt cei șase finaliști care au pregătit salturi asemenea unor campioni pentru finala săptămânii „Splash! Vedete la apă!”. Iar cel care a deschis seara concursului a fost cântărețul italian, care a făcut o rotație și jumătate, în față de la platforma aflată la 5 metri înălțime.

Înainte de această săritură spectaculoasă, el a pregătit un moment împreună cu Bănel Nicoliță, despre care spune că i-a devenit „frate“ în timpul filmărilor celui mai îndrăzneț show al verii. „(…) și-a dorit foarte mult să sară cu mama lui – din motive personale, nu a putut să ajungă. Și eu am fost de multe ori plecat afară și știu ce înseamnă să nu ai părinții lângă tine sau frații și, atunci, am zis: «Nu e problemă! Suntem frați, indiferent de ce se întâmplă, suntem aici!». Suntem uniți, aici am format o familie și un grup frumos.

Nu e doar un concurs, aici, poți să-ți faci niște prieteni pe viață“, a declarat Bănel Nicoliță înainte de a executa de la 10 metri un salt special împreună cu Nick Casciaro – artistul a sărit cu spatele, iar fostul fotbalist – cu fața.

Maria Constantin, cerută în căsătorie

Maria Constantin a executat săritura specială împreună cu Robert Stoica – afaceristul s-a așezat cu spatele la marginea platformei aflată la 3 metri înălțime, iar cântăreața s-a aruncat cu fața. „Și eu am frică de înălțime, mult mai rău decât ea“, a declarat iubitul vedetei la antrenamente.

Cea mai emotivă finalistă a săptămânii care s-a încheiat a urcat ulterior la 7 metri și a făcut o săritură simplă, însă cu o tehnică foarte bună. În timp ce Maria Constantin era cu spatele către jurați și privea spre ecranul uriaș pe care rula săritura sa, i s-a alăturat și partenerul ei care avea un buchet de trandafiri albi și roșii, dar și cutia cu inelul de logodnă.

Pentru câteva secunde, artista a crezut că este o mică surpriză din partea lui Robert Stoica, însă când i-a auzit mărturisirea, a început să plângă… de fericire! Fricile ei deja au devenit istorie la „Splash! Vedete la apă!”.

„Iubire, văzând că ai avut curajul să faci treaba asta, mi-am făcut și eu curaj să te cer de soție“, a spus Robert Stoica, în timp ce s-a apropiat și, ulterior, a îngenuncheat în fața Mariei Constantin. Cu inelul de logodnă în mână, afaceristul a întrebat-o pe cântăreață: „Vrei să fii soția mea?“, iar aceasta i-a spus cu multă emoție în glas: „Da, da, da! Te iubesc!“.

