Covorul roșu de la Globurile de Aur 2026 s-a transformat într-un podium al eleganței, dar și al îndrăznelii. Două dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, Jennifer Lopez și Jennifer Lawrence, au dominat seara nu doar prin prezența lor, ci mai ales prin alegerile vestimentare extrem de transparente.

Jennifer Lopez, fidelă stilului său provocator, a optat pentru o rochie care a lăsat foarte puțin loc imaginației, punându-și în valoare silueta și demonstrând încă o dată că nu se teme să șocheze. De cealaltă parte, Jennifer Lawrence a surprins publicul cu o apariție neașteptat de senzuală, într-o ținută diafană care a marcat o schimbare de registru față de look-urile ei mai sobre din anii trecuți.

Jennifer Lawrence, o apariție neașteptată

Jennifer Lawrence a făcut senzație pe covorul roșu al Globurilor de Aur 2026, purtând o rochie transparentă Givenchy, care amintește de faimoasa ținută a lui Beyoncé de la Met Gala 2015. Rochia actriței, decorată cu broderii florale din paiete și cu decupaje laterale îndrăznețe, a fost comparată cu creația spectaculoasă purtată de cântăreață cu un deceniu în urmă.

Aacest detaliu vestimentar ar putea fi un indiciu pentru o viitoare apariție a lui Lawrence la Met Gala, unde Beyoncé va reveni în postura de co-gazdă după o pauză de zece ani. Globurile de Aur 2026 au fost, fără îndoială, o sărbătoare a stilului și eleganței. Printre ținutele memorabile se numără rochia de maternitate purtată de Hailee Steinfeld și look-ul masculin redefinit de actorii Hudson Williams și Connor Storrie.

Totuși, privirile au fost atrase de Jennifer Lawrence, care a ales să își completeze rochia Givenchy cu un guler roz pal brodat, guler la care a renunțat ulterior pentru o fotografiere îndrăzneață. Această creație spectaculoasă a fost considerată un omagiu adus rochiei purtate de Beyoncé la Met Gala 2015. Rochia cântăreței, realizată tot de Givenchy, era transparentă și împodobită cu pietre prețioase, având o trenă impresionantă.

Jennifer Lopez, revenire spectaculoasă

Jennifer Lopez a strălucit din plin la decernarea Globurilor de Aur 2026, desfășurată pe 11 ianuarie, în Los Angeles. După o absență de doi ani de la ceremonie, artista și-a făcut o revenire spectaculoasă pe covorul roșu, purtând o rochie vintage Jean-Louis Scherrer complet transparentă, care i-a evidențiat abdomenul tonifiat.

S-au remarcat detaliile uimitoare ale ținutei: broderii delicate cu cristale care împodobesc corsetul și fusta, completate de o trenă dramatică din tul. Stilista sa de încredere, Mariel Haenn, cunoscută pentru colaborările sale cu vedete precum Heidi Klum și Hailee Steinfeld, a fost cea care a asigurat ca look-ul să fie desăvârșit.

Lopez și-a completat apariția cu cercei din diamante și un clutch strălucitor în nuanțe de maro. Aceasta a fost prima apariție a lui Jennifer Lopez la Globurile de Aur după divorțul de Ben Affleck, finalizat în ianuarie 2025. Cei doi s-au căsătorit în 2022, după o relație intens mediatizată în anii 2000, însă au ales să se despartă în primăvara anului 2024. La ultima sa participare la eveniment, în 2024, Lopez a fost însoțită de Affleck. În ciuda despărțirii, Lopez pare să se bucure de o viață de femeie singură, concentrându-se pe carieră și pe familie.

