Bebe Cotimanis înflorește lângă partenera lui, Iulia Dumitru. „Încă sunt un adolescent timid”

– Vă era ușor în tinerețe să cuceriți domnișoare doar șoptindu-le ceva la ureche sau ați fost un adolescent timid?

– Încă sunt un adolescent timid. (râde)

– Cum vedeți faptul că partenera de viață are aceeași meserie?

-Îmi place să lucrez alături de partenera de viață, e extraordinar.

–Când auzim prima dată de apelativul „Bebe”, nu ne gândim nicidecum la un bărbat de aproape 2 metri înălțime. De unde a pornit acest nume, sub care azi vă cunoaște toată lumea?

-Probabil că mama mi-a spus pentru prima oară Bebe. Nici nu cred că îmi spune cineva Constantin. Și atunci când mi se adresează cineva cu Constantin mi se pare interesant, parcă nu ar vorbi cu mine.

–Acum câțiva ani spuneați că nu mai vreți să locuiți în agitația din Capitală. Între timp v-ați dat seama că și agitația asta e bună sau faceți în continuare naveta pentru a ajunge la filmări?

-Da, în continuare fac naveta, îmi place Piteștiul. Vin doar pentru proiecte, iar cum închei treaba mă întorc acasă.

–Anul trecut am văzut că ați fost șef de șantier la locul de cazare pe care Adela l-a deschis în Vama Veche. Ați apucat să faceți un sejur în Vamă după ce a terminat de amenajat totul sau nu mai găsiți Vama Veche pe placul dumneavoastră?

-Sincer, nu eu am fost șef de șantier, ci fiica mea, Adela, care este extraordinar de talentată și a amenajat un loc minunat acolo. Eu am ajutat cu ce am putut. Și da, mi-am petrecut zile în Vamă, mie îmi place atmosfera de acolo.

