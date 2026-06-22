Responsabilitatea este împărțită între autorități, comercianți și părinți

Potrivit cercetării INSCOP Research realizate în perioada 10-17 aprilie 2026 pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de respondenți, percepția publică asupra aplicării legislației care interzice accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină rămâne una critică. Aproape două treimi dintre români consideră că legea este respectată în mică măsură sau deloc, în timp ce doar 31,2% cred că aceasta este aplicată în mare sau foarte mare măsură.

Directorul general al INSCOP Research, Remus Ștefureac, a precizat că studiul au urmărit să ofere o imagine cât mai clară asupra percepțiilor românilor privind accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și responsabilitatea actorilor implicați în aplicarea legislației.

Rezultatele studiului arată că 78,4% dintre români sunt conștienți de existența unei legislații care interzice accesul minorilor la produse din tutun și nicotină. Cu toate acestea, doar 31,2% dintre respondenți consideră că legea este aplicată în mare sau foarte mare măsură. Aproape două treimi (64,6%) cred că aplicarea este deficitară, fie în mică măsură, fie deloc.

Un alt aspect analizat a fost identificarea responsabililor pentru aplicarea legii. Majoritatea respondenților (54%) au indicat autoritățile statului, precum Poliția sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, iar 17% consideră că vânzătorii din magazine poartă această responsabilitate. Părinții, școlile și comunitatea sunt, de asemenea, menționați ca actori-cheie în prevenirea accesului minorilor la aceste produse.

„Dacă vrem cu adevărat să ajungem la „zero compromisuri”, trebuie să acționăm pe toate aceste planuri. Este nevoie de implicarea autorităților, de responsabilizarea comercianților, de sprijinul școlilor și de implicarea părinților. Numai astfel putem transforma acest obiectiv într-o realitate”, a concluzionat Ștefureac.

Campania mizează pe educație și aplicarea fermă a legii

Campania promovează responsabilitatea comună a autorităților, retailerilor și comunității, mai ales în contextul unei legislații europene aflate în proces de revizuire. Csaba Lajos Bekesi, președintele ANPC, a subliniat importanța unei colaborări eficiente între sectorul public și cel privat pentru protejarea minorilor: „Acest parteneriat public-privat poate reprezenta un exemplu de colaborare eficientă în societate, mai ales atunci când vorbim despre protejarea minorilor”.

Potrivit președintelui ANPC, în anul 2026, s-au înregistrat deja aproape 400 de sancțiuni aplicate la nivel național pentru vânzarea ilegală de produse din tutun și nicotină către minori. Valoarea amenzilor depășește 1,7 milioane de lei, iar mai multe unități comerciale au fost închise. Bekesi a explicat că legea prevede sancțiuni clare: „La prima abatere, amenda este de 10.000 de lei. La a doua abatere, sancțiunea ajunge la 20.000 de lei și poate fi dispusă suspendarea activității unității comerciale”.

Un alt aspect esențial al campaniei „Zero Compromisuri” este educarea publicului. Bekesi a recunoscut că este nevoie de o comunicare mai intensă: „Simt nevoia de mai multă comunicare și de o mai bună informare a publicului. Marea provocare este ca informația să ajungă la fiecare consumator, la fiecare părinte și la fiecare cadru didactic”. Oficialul a subliniat totodată importanța implicării mediului academic și a sistemului educațional în combaterea acestui fenomen social.

„Protejarea minorilor trebuie să rămână o prioritate clară și constantă. Respectarea legii privind interzicerea vânzării produselor din tutun și nicotină către minori nu este opțională”, a declarat Csaba Lajos Bekesi, președinte ANPC.

Autoritățile locale, chemate să se implice mai activ în protejarea minorilor

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al Asociației Municipiilor din România și primar al municipiului Galați, a subliniat necesitatea implicării autorităților locale în această problemă. „Evident că există loc și pentru această problematică pe agenda autorităților locale. Orice problemă care ține de comunitățile pe care le reprezentăm ar trebui să ne intereseze pe toți, pentru că ne afectează pe toți. Iar atunci când vorbim despre copiii noștri, vorbim, de fapt, despre viitorul nostru”, a declarat acesta.

Sondajul realizat de INSCOP arată că 54% dintre români consideră că responsabilitatea principală revine autorităților statului. Cu toate acestea, Pucheanu a evidențiat că rezolvarea acestei probleme necesită un efort comun al autorităților, producătorilor, comercianților și comunităților. „Sunt necesare campanii de conștientizare mult mai puternice, similare celor pe care le vedem frecvent în spațiul public pentru alte teme de interes general”, a adăugat acesta.

Una dintre soluțiile propuse este intensificarea controalelor realizate de Poliția Locală, care ar putea verifica vânzările de produse din tutun sau nicotină către minori. „Așa cum verifică respectarea altor obligații legale, poate constata și situații în care produse din tutun sau nicotină sunt vândute minorilor. În plus, este nevoie de o prezență constantă în teren și de o mai bună informare atât a proprietarilor de magazine mici, cât și a vânzătorilor care intră direct în contact cu clienții”, a explicat Pucheanu.

Un alt aspect crucial este responsabilitatea vânzătorilor, care, în cazul în care au suspiciuni privind vârsta cumpărătorului, ar trebui să solicite un act de identitate. „Dacă acesta nu poate fi prezentat, produsul nu trebuie vândut”, a punctat oficialul.

Campania „Zero Compromisuri”pune accent și pe educația părinților și a tinerilor. Pucheanu a evidențiat pericolul normalizării consumului de tutun la vârste fragede: „De multe ori există atitudinea de tipul „lasă că și eu m-am apucat de fumat la 14 ani și nu am pățit nimic”. Astfel de mesaje normalizează comportamente care nu ar trebui încurajate.”

Pentru a combate această tendință, sunt necesare campanii moderne, adaptate generației tinere, care să sublinieze că fumatul și consumul de produse din nicotină nu sunt comportamente „cool” sau dezirabile. „Sunt convins că, printr-un efort comun, nu peste noapte, dar într-un interval rezonabil de timp, putem crește gradul de conștientizare și responsabilitate la toate nivelurile: de la consumatori și părinți până la comercianți, producători și autorități”, a concluzionat edilul.

Verificarea vârstei, regulă obligatorie în magazine și online

„Pentru noi, „Zero Compromisuri” înseamnă toleranță zero”, a declarat Carmina Fusté, director general al Philip Morris România, subliniind că produsele companiei sunt destinate doar adulților, iar verificarea vârstei este obligatorie. „Există canale de vânzare asupra cărora avem control direct și altele care funcționează prin parteneri. În toate punctele unde avem control direct – magazinele proprii și spațiile noastre de vânzare – aplicăm aceeași regulă fără excepții. Toți angajații și colaboratorii primesc aceeași instruire și se supun acelorași reguli”, a explicat Fusté.

În magazinele proprii ale companiei, accesul minorilor este interzis chiar și atunci când sunt însoțiți de părinți. „La intrarea în magazine există afișe care precizează clar că produsele sunt destinate exclusiv adulților.”, a adăugat Fusté.

Măsuri stricte sunt aplicate și în comerțul online. Clienții trebuie să declare vârsta la momentul achiziției, iar ulterior să treacă printr-un proces de verificare înaintea livrării. „Atunci când cumpără online, utilizatorii trebuie să își confirme vârsta. În plus, la livrare, produsele sunt predate exclusiv unei persoane adulte. Legea din România este una dintre cele mai bune din Europa din acest punct de vedere, deoarece interzice livrarea prin lockere sau easybox-uri. Produsele sunt livrate doar direct către persoane care pot dovedi că au peste 18 ani”, a mai spus directorul general al Philip Morris România.

Pentru a se asigura că regulile sunt respectate, compania desfășoară controale regulate prin programul „Mystery Shopper”. „Nu este suficient să avem reguli și proceduri. Verificăm constant dacă acestea sunt respectate. Pentru noi, toleranță zero înseamnă zero excepții”, a subliniat Fusté.

Directorul general a subliniat că soluționarea acestei probleme necesită un efort comun din partea autorităților, industriei și a comunităților locale. „Autoritățile nu pot rezolva singure această problemă. Nici industria, nici retailerii și nici alte companii nu o pot face singuri. Este nevoie de un efort comun și de schimbarea unor comportamente. Exact cum purtarea centurii de siguranță a devenit în timp un reflex firesc, ne dorim ca și verificarea vârstei să devină o practică normală și acceptată de toată lumea”, a concluzionat Carmina Fusté.

Comercianții cer reguli clare și aplicabile pentru protejarea minorilor

Industria ospitalității din România își reafirmă angajamentul față de respectarea legislației care interzice vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori, dar atrage atenția asupra necesității unor reguli aplicabile în mod real. Ion Biriș, vicepreședinte HORA – Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România, a subliniat importanța unui cadru legislativ coerent în cadrul evenimentului de lansare a campaniei „Zero Compromisuri”.

Biriș a atras atenția că operatorii economici din industria HoReCa sunt direct afectați de nerespectarea legislației, riscul fiind de la amenzi până la suspendarea activității sau retragerea licențelor. „Noi, operatorii economici, riscăm, în cazul în care se constată încălcări ale legii, amenzi, suspendarea activității sau chiar ridicarea licenței. De aceea suntem cei mai interesați să existe un cadru legal pertinent și care să poată fi aplicat, iar apoi respectat”, a explicat vicepreședintele HORA.

De asemenea, Biriș a clarificat că membrii industriei HoReCa respectă cu strictețe regulile privind verificarea vârstei clienților și nu comercializează produse din tutun sau băuturi alcoolice minorilor. Totuși, el a subliniat o problemă des întâlnită în practică: „Nu vindem sub nicio formă tutun sau băuturi alcoolice minorilor. Ce se întâmplă însă în realitate este că, de multe ori, grupurile de minori au în preajmă o persoană majoră care achiziționează aceste produse în mod legal, prezentând actul de identitate și respectând formal toate normele în vigoare.”

„Comercianții și operatorii din industria ospitalității au responsabilitatea de a aplica legea consecvent și fără excepții. Verificarea vârstei trebuie să fie o practică normală, nu o situație excepțională, iar această campanie ajută la consolidarea unui standard clar de responsabilitate.”, a adăugat Ion Biriș.

Campania „Zero Compromisuri” este văzută de HORA ca un pas important spre schimbarea comportamentelor sociale, un proces ce necesită timp și consecvență. „Suntem alături de această inițiativă și am participat la toate demersurile de susținere. Pentru industria HoReCa este important să transmitem mai departe acest mesaj de zero compromisuri față de accesul minorilor la astfel de produse. Dacă nu intrăm în subiect și dacă nu analizăm realitatea, nu vom putea schimba nimic. Sunt convins că această campanie își va vedea, în timp, roadele”, a încheiat Biriș.

Cum verifică Mega Image vârsta cumpărătorilor de produse din tutun și nicotină

Bogdan Biță, director juridic al Mega Image, a subliniat că retailerul implementează măsuri stricte pentru a preveni accesul minorilor la astfel de produse. „Noi, la Mega Image, privim dincolo de sfera retailului și ne propunem ca, alături de partenerii, furnizorii și clienții noștri, să construim veritabile comunități. În această viziune, protejarea minorilor nu este doar o obligație legală, ci o datorie morală pe care ne-o asumăm zi de zi”, a declarat Biță.

Printre măsurile luate de Mega Image se numără instruirea continuă a personalului și implementarea unor soluții tehnologice avansate. „În momentul în care un produs din tutun sau nicotină este scanat la casă, apare imediat o alertă pe ecranul casierului, un mesaj vizibil care indică faptul că produsul este interzis minorilor și solicită verificarea actului de identitate. Sistemul afișează inclusiv data minimă de naștere de la care produsul poate fi cumpărat, iar această informație este actualizată zilnic”, a explicat Biță.

Aceste reguli sunt aplicate și la casele de tip self-checkout, unde produsele din tutun nu pot fi achiziționate fără intervenția unui angajat. „Procesul se blochează automat până când un membru al personalului verifică identitatea și vârsta cumpărătorului”, a adăugat reprezentantul Mega Image.

Scopul acestor măsuri este de a sprijini angajații în respectarea legislației și de a întări controlul asupra accesului minorilor la produsele cu nicotină. „Susținem cu fermitate orice inițiativă de interzicere a vânzării și consumului de tutun de către minori și investim constant atât în instruirea echipelor noastre pentru efectuarea de controale riguroase, cât și în tehnologie care să prevină erorile umane”, a concluzionat Biță.

În cadrul campaniei a fost prezentat şi site-ul ZeroCompromisuri.ro, care centralizează informaţii despre reglementările aplicabile, responsabilităţile actorilor implicaţi şi soluţiile menite să limiteze accesul minorilor la produsele din tutun şi nicotină.

Articol susținut de Philip Morris România



