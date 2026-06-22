Cea mai înaltă statuie din lume a lui Messi

Lionel Messi rămâne un zeu în Argentina natală, însă modul în care compatrioții aleg să își arate recunoștința naște uneori controverse de proporții. Cel mai recent omagiu adus căpitanului naționalei – o statuie de dimensiuni faraonice – a devenit viral din motive complet diferite de cele dorite de organizatori.

O statuie dedicată lui Messi, de 26 de metri înălţime şi 70 de tone, a fost amplasată în Argentina.

Monumentul, care impresionează prin cifrele sale– are o înălțime record de 26 de metri și cântărește nu mai puțin de 70 de tone –, a fost amplasat recent în Argentina, atrăgând imediat atenția publicului și a presei internaționale.

Deși se dorea a fi o capodoperă care să celebreze moștenirea lăsată de legendarul decar, fanii au fost mai degrabă șocați de detaliile estetice ale lucrării.

¡EN NEUQUÉN SE INAUGURÓ LA ESTATUA DE MESSI MÁS ALTA DEL MUNDO! 🇦🇷👀



La escultura realizada por el artista Aldo Beroisa se encuentra en Cutral Co, ciudad de Neuquén, y está ubicada sobre la Ruta Nacional 22. Supera a la estatua de Leo en India, que tiene 21 metros.



📷… pic.twitter.com/LHPAJvjQMR — TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2026

Orașul Cutral Co a devenit oficial gazda celei mai înalte statui din lume dedicate lui Lionel Messi. Monumentul impresionant îl înfățișează pe legendarul fotbalist în momentul de glorie al carierei sale: ridicarea deasupra capului a trofeului Cupei Mondiale obținut în Qatar.

Sculptura n-a avut succes

Deși dimensiunile lucrării sunt spectaculoase și au fost gândite ca o atracție turistică majoră, rezultatul final de la nivelul detaliilor a împărțit publicul în două tabere.

Duminică seara, în orașul argentinian Cutral Co a fost dezvelită o sculptură de 26 de metri înălţime şi 70 de tone care îl înfăţişează pe starul argentinian îngenuncheat cu trofeul Cupei Mondiale, scrie Le Parisien.

Sculptura este cea mai înaltă statuie a lui Lionel Messi din lume, depăşind-o pe cea de 21 de metri ridicată în Kolkata (India).

„Bunul gust e atât de dificil”

Dincolo de cifrele record și dezbaterile aprinse din mediul online, uriașa statuie de 26 de metri ridicată în Argentina are o poveste profund înrădăcinată în comunitatea locală. Monumentul impresionant din Cutral Co poartă semnătura cunoscutului artist plastic Aldo Beroisa, un sculptor recunoscut în regiune pentru lucrările sale de mari dimensiuni.

Pentru locuitorii micului oraș argentinian, inaugurarea acestei opere de artă reprezintă un uriaș motiv de mândrie națională și locală.

Într-o comunitate care trăiește și respiră fotbal, amplasarea celei mai mari statui din lume dedicate căpitanului echipei naționale este privită ca o realizare istorică, menită să pună localitatea pe harta turistică a țării. Pentru localnici, dincolo de estetică, gestul de a-l omagia pe cel mai bun fotbalist al planetei este cel care contează cu adevărat.

„E chiar urâtă”, „Bunul gust e atât de dificil” „Îi dă statuii lui Ronaldo o luptă serioasă”, „Săracul Lionel”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Orașul, cu o populație de 35.000 de locuitori, organizează un eveniment public de vizionare a statuii înaintea celui de-al doilea meci din grupă al campioanei en-titre împotriva Austriei, care are loc luni la Dallas.

Nu este prima gafă de acest gen din lumea fotbalului

Discuțiile din jurul operei de artă din Argentina amintesc inevitabil de un alt episod celebru care a făcut înconjurul planetei. În 2017, un bust din bronz dedicat lui Cristiano Ronaldo, amplasat pe aeroportul din Madeira, a provocat hohote de râs la nivel mondial din cauza formei bizare și a zâmbetului strâmb. Ulterior, acel bust a fost înlocuit de o variantă mult mai reușită, după ce sculptorul a fost pus la zid de opinia publică.

Messi este considerat unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile. Acum în vârstă de 38 de ani, fosta vedetă a Barcelonei a jucat un rol esențial în campania Argentinei de câștigare a trofeului în Qatar, marcând de două ori în finala împotriva Franței.

Megastarul argentinian Lionel Messi face parte din grupul select de patru sportivi care, potrivit publicației americane Forbes, au devenit miliardari în timp ce erau încă activi. Astăzi, afacerile lui operează sub o structură de holdinguri și vehicule de investiții care le diversifică lichiditatea în active tangibile, companii de tehnologie și verticale de divertisment la scară globală.



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