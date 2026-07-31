Acum, cântăreața are o carieră solo și, chiar dacă melodiile ei nu reușesc să cucerească topurile de la radio, Bella Santiago este intens mediatizată. În anul 2025, ea a participat alături de Nicu Grigore, soțul ei, la Power Couple România, iar în 2026, bărbatul a mers și la Survivor România.

După cum a recunoscut chiar Nicu Grigore, el și Bella Santiago speră să participe în viitor și la Asia Express, emisiune difuzată tot de Antena 1.

„După Survivor urmează Asia Express”, spunea el în exclusivitate pentru Libertatea în urmă cu doar câteva luni.

Iată însă că, în timpul în care nu participă la nicio emisiune, cei doi soți au găsit în ce să investească banii câștigați de-a lungul timpului: își construiesc o casă! Iar din acest motiv nu mai pleacă nici în vacanță.

„Vara asta suntem cu casa, să terminăm și noi casa, iar eu sunt cu munca. Vreau să lansez un album: piese retro și modern nostalgic. Încă nu a făcut nimeni în România și vreau să fac eu! Numai în limba română le-am făcut, a fost greu. Fără vacanță, ca să terminăm casa. Doamne-ajută să terminăm casa anul ăsta, dacă nu anul viitor”, a spus Bella Santiago pentru WOWbiz.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Cântăreața a dezvăluit că nu doar echipa de muncitori a lucrat la construcție, ci și ea, și Nicu Grigore au pus mâna la treabă!

„Am pus încălzire în pardoseală, punem rigips și vată, izolație, să fie căldură. Muncitorii? Muncitor este soțul meu! Am avut oameni care au instalat acoperișul, nu am avut nicio problemă, chiar a mers foarte bine totul. Și chiar am muncit cu niște oameni minunați. Adică au muncit foarte bine! Eu cu soțul meu am pus tot pentru izolație, pentru încălzire în pardoseală, pe jos…

Acum e pe stop, că trebuie să facem bani, să cântăm… Trebuie să mai muncim, ca să strângem bani! Oricum nu ne grăbim, pentru că avem unde să stăm. Avem casa unde stăm. Este casa de vizavi de casa pe care ne-o facem noi, așa că nu ne grăbim”, a încheiat Bella Santiago.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE