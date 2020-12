Catalogul cuprinde peste 600 de titluri, care acoperă o perioadă de 60 de ani, de la „Blowin in the Wind” (1962) la „Murder Most Foul” (2020).

Până acum, catalogul lui era administrat de Sony/ATV Music Publishing.

Prețul tranzacției este confidențial însă, potrivit unei surse citate de revista Variety, este vorba despre o sumă de nouă cifre.

New York Times notează că aceasta ar putea fi ”cea mai mare achiziție de drepturi muzicale din toate timpurile realizată printr-o singură tranzacție”. Publicație susține că ar fi vorba de cel puțin 300 de milioane de dolari.

Catalogul lui Dylan este ”una dintre ultimele bijuterii ale lumii muzicale” și conține conține piese care au ”remodelat” folk-ul, pop-ul și rock-ul, mai arată sursa citată. El a primit Premiul Nobel pentru literatură în 2016 „pentru că a creat noi expresii poetice în marea tradiție a cântecului american”.

Catalogul, o ”bijuterie a lumii muzicale”

Cântecele lui au fost înregistrate de peste 6.000 de ori în ultimele şase decenii de diverşi artişti din întreaga lume. Între cele mai populare se numără „Blowin in the Wind”, „The Times They Are a-Changin”, „Like A Rolling Stone”, „Lay Lady Lay”, „Forever Young”, „Knockin On Heavens Door”, „Tangled Up In Blue”, „Gotta Serve Somebody” şi „Things Have Changed” – premiat cu Oscar.

De la debutul discografic, în 1961, albumele lui Dylan au fost vândute în peste 125 de milioane de copii, la nivel global, iar el a concertat anual, începând cu 1988.

Până în 2020, muzicianul a susţinut peste 100 de show-uri în fiecare an. La Bucureşti, artistul a cântat în 2010 şi 2014.

