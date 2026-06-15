Internată la terapie intensivă în Portugalia

Potrivit managementului, artista celebră la nivel mondial pentru hitul din anii ’80 „Total Eclipse of the Heart” a ieșit din starea de comă, dar se află în continuare sub supraveghere strictă.

„Bonnie nu mai este în comă, dar rămâne în continuare grav bolnavă şi este tratată în unitatea de terapie intensivă a unui spital din Portugalia”, a precizat echipa de management a artistei pentru agenția de presă DPA.

Medicii curanți din cadrul spitalului portughez s-au declarat încrezători în capacitatea de recuperare a vedetei galeze, recunoscută la nivel mondial pentru vocea ei unică, răgușită. Cu toate acestea, cadrele medicale avertizează că procesul de vindecare va fi unul de durată.

De la o intervenție chirurgicală de rutină, la complicații critice

Problemele de sănătate ale artistei au început la sfârșitul lunii aprilie, când Bonnie Tyler a suferit o intervenție chirurgicală intestinală la un spital din localitatea Faro, situată în regiunea Algarve din Portugalia.

Deși inițial operația părea un succes, o săptămână mai târziu starea ei de sănătate s-a deteriorat brusc și sever.

Pentru a-i proteja organismul și a permite aplicarea tratamentelor critice, medicii au luat decizia de a o plasa într-o comă indusă medical, stare în care a rămas timp de mai bine de o lună.

Toate concertele din vară au fost anulate

Din cauza problemelor grave de sănătate, fanii care sperau să o vadă pe marea artistă pe scenă în lunile următoare vor fi nevoiți să aștepte.

Turneul european al artistei, care trebuia să debuteze pe 22 mai și care includea show-uri în Germania, Austria și Danemarca, a fost complet reorganizat.

Astfel, toate concertele de vară au fost anulate până la sfârșitul lunii august. Reprezentanții artistei au precizat că speră ca spectacolele programate pentru finalul anului, inclusiv cel din Țara Galilor din luna decembrie, să se poată desfășura conform calendarului inițial.

„Din păcate trebuie să anunţăm că vom anula toate concertele din vara aceasta sau, acolo unde este posibil, le vom amâna pentru anul viitor”, a transmis echipa de management, subliniind că prioritatea absolută în acest moment este refacerea completă a artistei.

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