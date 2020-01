De Daria Maria Diaconu,

Dezvăluirea a fost făcută de Brad Pitt la gala premiilor national Board of Review of Motion Pictures, care a avut loc miercuri, în New York. Brad Pitt a primit premiul din partea lui Bradley Cooper, iar în momentul în care a urcat pe scenă pentru a-și susține discursul, starul hollywoodian a spus:

„Sunt sobru grație lui Bradley Cooper și în fiecare zi de atunci am fost foarte fericit. Te iubesc și îți mulțumesc”.

Brad Pitt a explicat că datorită lui Bradley Cooper a decis să apeleze la specialiști pentru a scăpa de dependența de alcool. Starul a fost la Alcoolici Anonimi timp de un an și jumătate, notează unotv.com.

Brad Pitt este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Starul a fost căsătorit cu Angelina Jolie. Cei doi și-au unit destinele în 2014 şi au intentat divorţ în 2016, după o relaţie care a început în 2004. În anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis să divorțeze și să împartă custodia celor șase copii ai lor: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox și Vivienne. După o lungă bătălie judiciară, cei doi actori au rezolvat chestiunile oficiale, mai ales cele legate de custodia copiilor, pe care au decis să o împartă. Brad Pitt a mai fost căsătorit cu actrița Jennifer Aniston.

