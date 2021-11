După ce fosta soție a lui Ilie Năstase a investit zeci de mii de euro în apartament, ea a avut parte de un șoc când a văzut în ce stare de află locuința. Acolo a locuit fiul ei cel mare, Roby, care a mâzgălit pereții cu graffiti și nu a întreținut imobilul.

În emisiunea „Brigitte & Pastrama”, ediția din 25 noiembrie, de la Antena Stars, fosta soție a marelui jucător de tenis a arătat tuturor cum a fost vandalizată locuința pe care i-o făcuse cadou băiatului ei. Pentru acel studio, Brigitte Pastramă a scos din buzunar 30.000 de euro.

„Nu pot să cred! Mie îmi vine să plâng. În momentul în care am deschis ușa studio-ului am fost șocată. Nu mă așteptam din partea lui Roby să distrugă apartamentul. Eu am băgat ultimii bani acolo. A costat câteva zeci de mii de euro. Nu pot să cred că va trebui să mai bag câteva mii de euro. A distrus faianța, a distrus toți pereții, a nenorocit acel apartament. (…) Și-a bătut joc de mine. Mi-a distrus tot. Cum a putut să facă așa ceva?! Eu am dat 5.000 de euro pe bucătăria asta. Astea sunt canapele de 1.000 de euro bucata”, a spus Brigitte.

Se pare că a ajuns din nou într-un scandal cu fiul ei. Brigitte Pastramă a dezvăluit că fiul ei a venit recent și a făcut scandal la biserica la care ea merge. „Să-i dau șansă să ce? A venit la biserică și s-a luat de pastori. M-am săturat. Mă face de râs peste tot”, a continuat ea.

„Nu mă așteptam să îmi facă așa ceva și să fie atât de lipsit de respect. I-am dat apartamentul de la etajul 1, apoi i-am dat restaurantul unde am băgat toți banii. Eu am investit în acel restaurant peste 70.000 de euro. Nu o să-l iert prea curând chiar dacă e copilul meu.

Scandal monstru între Brigitte Pastramă și fiul ei

În timp ce se afla în apartament, Roby și-a făcut apariția și a început un scandal monstru între mamă și fiu. Tânărul a vrut să o scuipe pe mama sa, moment în care Florin Pastramă a intervenit.

„Ce ai făcut cu apartamentul meu? Ți-ai bătut joc de mine? Nu există! Cum adică să mă dea afară din apartamentul meu?! (…) Mă duc la Poliție pentru vandalism. Eu am făcut pușcărie pentru ca tu să fii un băiat respectuos. Dacă e copilul meu trebuie să-mi vandalizeze tot?! Mi-a distrus două mașini. Apartamentul e pe firma mea. Înțelegerea noastră a fost că îți dau acest apartament, dar să ai grijă de el. (…) Îl blochez peste tot. E un nemernic și nu merită să fie copilul meu. Eu îi plătesc curentul, gazul. Gata, s-a terminat. Pentru mine nu mai există copilul ăsta”, țipa Brigitte.

Soția lui Florin Pastramă și-a ieșit din fire și a început să se tragă de păr în momentul în care a văzut cum e trată de fiul ei. Brigitte și Roby au urlat unul la celălalt și au aruncat cu cuvinte dure, fără să mai țină cont că sunt mamă-fiu.

„Ți-am găsit cumpărător pentru garsonieră. Ia mâna de pe mine! M-ai bătut când m-ai dat afară din casă ultima dată. Ieși afară din apartamentul tău! Vreau să fac doar muzică, atât. (…) Mama, când te văd îmi vine să îți dau 1 leu. Parcă ai făcut pușcărie ca să nu sifonezi, acum sifonezi?”, spune Robert.

