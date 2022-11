S-au cunoscut și s-au îndrăgostit iremediabil la emisiunea „Ferma”, iar de atunci formează un cuplu. Au trecut trei ani de când Brigitte și Florin Pastramă s-au căsătorit, însă în tot acest timp s-au despărțit de mai multe ori. Omul de afaceri mărturisește că au ajuns chiar și la divorț.

În cadrul unui interviu pentru ciao.ro, Florin Pastramă a povestit că a mers la notar să divorțeze și că au semnat primul rând de acte, apoi s-au răzgândit.

„Am fost la notar să semnăm și de acolo am plecat împreună. Am semnat, în prima fază, ne-a dat 30 de zile. Prima dată când a apărut Brigitte la televizor am semnat. Și după aia ne-am certat, adică nu am mai vorbit. Nu am mai fost să semnăm peste o lună actul de divorț la notar și s-a anulat. Suntem la fel ca la început!”, a povestit soțul vedetei.

Brigitte și Florin Pastramă au stat despărțiți

Din cauza neînțelegerilor din cuplu, cei doi au decis să se despartă o perioadă. Florin Pastramă s-a întors în casa mamei sale pentru a se liniști. Despărțirea lor a durat puțin, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată împreună.

„Am stat în post și rugăciune și l-am rugat pe Domnul Iisus să facă lumină. Și a făcut lumină! Astăzi suntem împreună mai mult ca la început. Adică suntem trup și suflet. Un singur trup în fața Domnului Iisus!

Dumnezeu a îngăduit acest lucru între noi, ca Brigitte să își dea seama ce bărbat are lângă ea. Eu sunt copil de Dumnezeu, și eu, și Brigitte. Noi suntem copii de Dumnezeu, nu mai suntem din oameni. Și atunci Dumnezeu a făcut lumină. Dar am avut și mari ispite ca să gresesc…

Dar eu nu, am stat acasă. M-au sunat, hai la restaurant, hai în cluburi, am zis nu. Eu până nu se termină divorțul, vreau să mă rog ca Dumnezeu să termine această problemă. Și Dumnezeu a rezolvat-o cu Da și Amin. Ne iubim mai mult ca la început!”, a spus Florin Pastramă pentru sursa mai sus-menționată.

