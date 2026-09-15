„Burlacii: Foc în Paradis”, 15 septembrie 2026. Se încing spiritele în vilă. Fetele își pun întrebări despre bărbații prezenți

Se încing spiritele în Paradis! Andreea și Nicoleta își pun întrebări despre bărbații din vilă. Bogdan Mocanu și Tina Ulmeanu au parte de un date romantic la malul mării, iar lacrimile își fac apariția.

În această seară, de la 23:00, la PRO TV și deja disponibil pe VOYO, în Burlacii: Foc în Paradis, Paradisul începe să se încingă, iar în vila din Turcia apar primele semne că jocul seducției nu va fi deloc unul simplu. În cel de-al doilea episod al reality show-ului prezentat de Adelina Pestrițu și difuzat în această seară, de la 23:00, la PRO TV și disponibil deja pe VOYO, concurentele încep să-și pună tot mai multe întrebări despre relațiile care se conturează în vilă.

În casa fetelor, Andreea și Nicoleta discută deschis despre dinamica dintre ele și bărbații din Paradis. Sunt oare prea rezervate concurentele sau, dimpotrivă, trebuie să facă ele mai mult pentru ca lucrurile să avanseze? „Mi se pare că tragem noi de ei mai mult, nu ți se pare?”, se întreabă Andreea. Discuția ajunge rapid și la una dintre cele mai mari temeri ale fetelor: cine va primi un trandafir și cine va fi nevoită să plece acasă? Pe măsură ce sentimentele și strategiile încep să se amestece, fiecare gest poate schimba echilibrul din vilă.

În tot acest timp, Bogdan Mocanu și Tina Ulmeanu au parte de un date desprins parcă dintr-un film romantic, chiar la malul mării. Atmosfera dintre cei doi se schimbă, iar Bogdan descoperă o altă latură a Tinei, pe care nu se aștepta să o vadă atât de repede. „Pentru prima oară am simțit că Florentina nu e așa vulgară, așa cum am perceput-o eu inițial, și că, în circumstanțele potrivite, poate da impresia de femeie romantică”, spune burlacul.

Lacrimi și întrebări fără răspuns

Însă, dacă pentru unii seara aduce apropiere și romantism, pentru alții vine cu lacrimi și întrebări fără răspuns. „O văd pe Nicoleta care plânge. Ce s-a întâmplat, Nicoleta?”, o întreabă Adelina Pestrițu, prezentatoarea „Burlacii: Foc în Paradis”. Răspunsul vine din partea băieților și ridică și mai multe semne de întrebare: „Robi este motivul.”