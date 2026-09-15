Anunț istoric al Pentagonului: armele secrete lansate deja de SUA pe orbita Pământului și viitorul războiului spațial

Statele Unite ale Americii au confirmat oficial, pentru prima dată, existența „armelor de control spațial” plasate pe orbită, o declarație făcută luni de șeful Forțelor Aeriene, Troy Meink, în cadrul conferinței anuale Air, Space & Cyber Conference, organizată de Asociația Forțelor Aeriene și Spațiale lângă Washington, DC. Acest anunț marchează o schimbare semnificativă în poziția Pentagonului față de războiul orbital, scriu cei de la ARS Technica.

Declarații oficiale și context

„Astăzi, continuăm să ne asigurăm că rămânem pregătiți să facem față provocărilor, amenințărilor în evoluție, oriunde ar exista acestea. Acesta este motivul pentru care Statele Unite dispun acum de arme de control spațial pe orbită, capabile să apere forțele comune împotriva acțiunilor adversarilor ostili”, a declarat Meink.

Secretarul Forțelor Aeriene ale SUA nu a oferit detalii despre natura acestor arme sau momentul în care au fost plasate pe orbită. Totuși, el a subliniat importanța menținerii unui mediu spațial sigur pentru securitatea militară și economică. Dezvoltarea unor astfel de arme durează ani de zile, ceea ce sugerează că programul ar putea să fi început în timpul administrațiilor prezidențiale anterioare.

„Există o mulțime de factori care influențează modul în care discutăm despre aceste lucruri. Vorbim despre ele pentru a descuraja adversarii, dar dezvăluirea detaliilor ar putea avea efectul opus”, a precizat Meink.

Contextul global: Rusia și China

Recunoașterea oficială a Pentagonului vine pe fondul creșterii tensiunilor internaționale legate de utilizarea spațiului ca teatru de război. În 2020, oficialii americani au atras atenția asupra testării de către Rusia a unei arme antisatelit pe orbită, iar în 2024, Moscova a fost acuzată că a desfășurat astfel de arme operaționale.

Tot în 2024, un raport al guvernului american a sugerat că Rusia ar putea plasa o armă nucleară în spațiu, o mișcare care ar pune în pericol mii de sateliți comerciali și militari, inclusiv sateliții Starlink și Stația Spațială Internațională.

China, la rândul său, a lansat sateliți manevrabili care, potrivit oficialilor americani, ar putea fi folosiți pentru supraveghere sau alte activități ostile.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, aceste capacități avansate ar putea contribui la dezvoltarea unui arsenal de contramăsuri spațiale. „China continuă să lanseze și să opereze sateliți extrem de manevrabili, demonstrând un nivel tehnologic și operațional avansat care, dacă nu este deja utilizat în acest scop, ar putea permite un arsenal contraspațial formidabil”, se arată în raportul Space Threat Assessment 2025.

Justificări și speculații privind armele spațiale

Meink a justificat desfășurarea armelor spațiale americane prin avansurile similare făcute de Rusia și China. „Există cineva care să se îndoiască de faptul că chinezii sau rușii dezvoltă astfel de arme? De peste un deceniu, exprimăm îngrijorări în acest sens. Trebuie să ne concentrăm pe protecția propriilor capacități în acest mediu”, a spus el.

Potrivit sursei citate, armele de control spațial ar putea include lasere, bruiaje de frecvență radio sau arme cinetice capabile să distrugă ținte fizice, fie de pe Pământ, fie din spațiu.

În iunie 2025, Forța Spațială a anunțat primul său sistem de arme recunoscut oficial, un dispozitiv mobil de bruiaj al sateliților numit Meadowlands. Victoria Samson, director al Secure World Foundation, a sugerat că armele anunțate de Meink ar putea include capacități de bruiaj plasate pe orbită.

„China și Rusia sunt considerate utilizatoare ale bruiajelor spațiale. Am crezut întotdeauna că și SUA posedă astfel de sisteme”, a declarat Samson.

O cursă a înarmării în spațiu?

Deși oficialii americani au declarat în repetate rânduri că preferă armele care nu generează deșeuri spațiale, declarația recentă a stârnit speculații.

Clayton Swope, director adjunct al Proiectul de Securitate Aerospațială în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din SUA, consideră că dezvăluirea este prea vagă pentru a avea un impact semnificativ asupra descurajării adversarilor.

„Deterrence-ul nu se bazează doar pe existența unei arme, ci și pe înțelegerea modului în care va fi utilizată. Lipsa detaliilor ridică întrebări cu privire la motivația Pentagonului pentru această dezvăluire”, a spus Swope.

Deși reacțiile oficiale ale Rusiei și Chinei lipsesc deocamdată, este clar că o cursă a înarmării în spațiu este în plină desfășurare.

SUA și China conduc în termeni de volum și sofisticare tehnologică, în timp ce Rusia pare a fi cea mai agresivă în ceea ce privește tacticile utilizate.