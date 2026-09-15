Un bărbat din Belgia a fost victima unei escrocherii sentimentale timp de trei ani, pierzând cel puțin 10.000 de euro, după ce a fost convins că are o relație la distanță cu cântăreața Céline Dion.

Potrivit publicației franceze Midi Libre, fiica sa, Karla, a dezvăluit cazul în cadrul unei emisiuni difuzate pe Radio 2, canalul VRT.

„În seara de Anul Nou 2025, tatăl meu a stat toată ziua în fața ușii, cu valizele pregătite. Urma să ia un taxi spre aeroport, de unde un avion privat, presupus al lui Céline Dion, trebuia să-l ducă în Statele Unite. A plătit o avere din banii săi. Desigur, nimeni nu a venit", a povestit Karla.

Bărbatul, fără să știe, comunica, de fapt, cu escroci care se dădeau drept celebra cântăreață. Aceștia l-au convins să cumpere carduri cadou, fiecare cu valori între 200 și 300 de euro și să trimită codurile prin mesaj.

Familia victimei a încercat să intervină, dar fără succes. Karla spune că acum se simte în nesiguranță, deoarece tatăl ei a împărtășit cu escrocii informații personale, inclusiv adrese și fotografii ale nepoților săi.