Nick Rădoi s-a întors în România, în urmă cu doar câteva ore, urmând ca peste două zile să își înmormânteze iubita, pe Mădălina Apostol, care s-a sinucis la vârsta de 41 de ani. Omul de afaceri este în stare de șoc și mărturisește că partenera lui se trata la o clinică din țară, iar starea ei părea bună în ultima vreme. Mădălina Apostol se confrunta cu probleme emoționale și urma un tratament de specialitate.

Deși Nick Rădoi a revenit de urgență în România după vestea tragică, milionarul nu a fost văzut la priveghi în primele ore de la depunerea trupului neînsuflețit al Mădălinei Apostol.

Înmormântarea Mădălinei Apostol este programată pentru joi, 17 septembrie, însă, până la acest moment, ora exactă a ceremoniei nu a fost stabilită sau comunicată public. Mădălina Apostol va fi înmormântată la Cimitirul Privat „Eternitatea”, de pe Bulevardul Metalurgiei, numerele 65-67, din sectorul 4 al Capitalei.

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Nick Rădoi a făcut primele declarații despre starea în care se afla Mădălina Apostol. „Era OK (n.r. - după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce am trecut noi, mai ales copiii ei (…).

Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a declarat Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.

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