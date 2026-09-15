Un ton roșu de 160,78 de kilograme a fost prins în apele Croației, după o luptă de 36 de minute cu pescarii. Captura echipei Nonno Perro, reprezentând Venice Tuna Club din Jesolo, a adus locul al treilea în clasamentul general al competiției TunIstra-Big Game Fishing Poreč 2026 și premiul „Big Fish”, potrivit Il Messaggero.

O captură impresionantă a fost obținută în weekend, în apele orașului Poreč, Croația, în cadrul competiției internaționale de pescuit în adâncime TunIstra-Big Game Fishing Poreč 2026.

Echipa Nonno Perro, reprezentând Venice Tuna Club din Jesolo, Italia, a reușit să aducă la mal un ton roșu de 160,78 de kilograme, după o luptă care a durat 36 de minute.

Din echipaj au făcut parte Riccardo Manzan din Spresiano, Mattia Pavanetto din Quinto di Treviso, Alessandro Barbuio din Portogruaro și Riccardo Maccatrozzo din Veneția.

Captura a pus la încercare pregătirea și experiența întregului echipaj. Timp de 36 de minute, pescarii au trebuit să lucreze împreună pentru a aduce peștele la bord.

Tonul roșu de 160,78 de kilograme a fost cea mai mare captură prinsă într-o competiție desfășurată în Croația în acest an, potrivit informațiilor furnizate de organizatori.

Performanța le-a adus italienilor și premiul „Big Fish”, destinat celei mai mari capturi, precum și locul al treilea în clasamentul general al competiției.

Competiția TunIstra a ajuns în 2026 la cea de-a opta ediție și a reunit echipaje croate și internaționale.

Participanții au petrecut trei zile pe mare, încercând să prindă ton roșu și alte specii mari din Marea Adriatică. Tonul roșu este una dintre cele mai spectaculoase specii întâlnite în pescuitul sportiv, fiind apreciat pentru forța și viteza sa.

Doar în penultima zi au fost capturați 34 de pești. Greutatea totală a peștilor cântăriți în acea zi a ajuns la 724,95 de kilograme.

Competiția are și o componentă de pescuit sustenabil. Unele capturi sunt eliberate după ce sunt înregistrate, în timp ce altele sunt păstrate și cântărite, în funcție de regulile evenimentului și de cota autorizată.

Evenimentul servește drept selecție pentru Campionatul Mondial.

Deși tonul de 160,78 de kilograme a fost cea mai importantă captură a echipei Nonno Perro și cea mai mare prinsă în competițiile din Croația în acest an, aceasta nu reprezintă recordul absolut al TunIstra.

În 2025, cea mai mare captură a competiției a cântărit 128,82 de kilograme.

Recordul all-time al TunIstra datează din 2019, când un ton roșu de 198,75 de kilograme și 213 centimetri lungime a fost prins în cadrul evenimentului.