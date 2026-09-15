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Liam Neeson, surprins ținându-se de mână cu Stella Stocker pe covorul roșu. Au jucat împreună în trei filme

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Liam Neeson și Stella Stocker FOTO: Profimedia
Liam Neeson și Stella Stocker FOTO: Profimedia
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Liam Neeson și actrița britanică Stella Stocker au atras atenția la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, unde au apărut împreună la premiera filmului „Evil Genius”. Cei doi actori, care au jucat împreună în trei producții, au fost fotografiați ținându-se de mână pe covorul roșu.

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Liam Neeson și Stella Stocker au participat sâmbătă, 12 septembrie, la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, unde au fost prezenți la premiera filmului „Evil Genius”, regizat și coprodus de Courteney Cox.

Actorul irlandez, în vârstă de 74 de ani, și actrița britanică au atras atenția prin apariția lor împreună. Cei doi au pășit pe covorul roșu ținându-se de mână. La un moment dat, Stella Stocker a fost surprinsă punând mâna pe brațul lui Liam Neeson și strângându-l ușor, potrivit PEOPLE.

Liam Neeson și Stella StockerVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Liam Neeson și Stella Stocker au jucat împreună în trei filme

Liam Neeson și Stella Stocker nu se află la prima colaborare. Cei doi au apărut împreună în două filme lansate în 2022, „Memory” și „Marlowe”. Cea mai recentă producție în care joacă împreună este „The Mongoose”, un film de acțiune și thriller care urmează să ajungă în cinematografe pe 30 octombrie.

În film, Liam Neeson interpretează personajul Ryan „Fang” Flanagan, un bărbat implicat într-o crimă pe care nu a comis-o. Potrivit descrierii oficiale a producției, acesta pornește într-o urmărire la nivel național după ce ajunge să fie urmărit de autorități. Stella Stocker interpretează personajul Helene, în timp ce Marisa Tomei joacă rolul fostei soții a lui Fang, Tara.

Ținutele alese pentru eveniment

Pentru apariția de la Toronto, cei doi au ales ținute în aceeași paletă cromatică. Liam Neeson a purtat o cămașă neagră și o geacă de piele în aceeași nuanță. Stella Stocker a ales o rochie lungă, fără mâneci, cu decolteu tip cascadă, tot neagră.

Actorul a participat la premiera „Evil Genius” și pentru a susține filmul lui Courteney Cox. La eveniment, Neeson a pozat alături de David Harbour și de Courteney Cox, iar cei doi au fost surprinși și îmbrățișându-se.

Filmul este inspirat de cazul „pizza bomber”, o crimă reală petrecută în Statele Unite în 2003.

Liam Neeson, după relația cu Pamela Anderson

Apariția lui Liam Neeson alături de Stella Stocker vine după relația pe care actorul a avut-o cu Pamela Anderson, colega sa din „The Naked Gun”. Cei doi au început să fie considerați un cuplu după ce au lucrat împreună la continuarea filmului lansat în 2025. În iulie 2025, o sursă apropiată producției a confirmat pentru PEOPLE că cei doi se aflau într-o „poveste de dragoste la început”.

Ulterior, Pamela Anderson a vorbit despre relația lor într-un interviu acordat publicației americane.

„Dacă trebuie să știți, Liam și cu mine am avut o relație romantică pentru o perioadă scurtă, dar numai după ce am terminat filmările”, a declarat Pamela Anderson la sfârșitul anului 2025.

Actrița a povestit că cei doi au avut o perioadă pe care a descris-o drept o „săptămână romantică”, după care au mers pe drumuri separate pentru a lucra la alte filme. Ulterior, s-au reîntâlnit în timpul promovării peliculei „The Naked Gun”.

Despre relația lor, Anderson a mai spus: „Întotdeauna am râs când oamenii au crezut: «Oh, este o cascadorie publicitară». Eu mă gândeam: «O cascadorie publicitară? Este real. Avem sentimente reale».”

Liam Neeson a mai avut relații cu partenere de platou

Liam Neeson a mai avut relații romantice cu actrițe alături de care a lucrat. Actorul a avut o relație cu Helen Mirren după ce cei doi s-au cunoscut pe platourile filmului „Excalibur”, lansat în 1981.

Ulterior, Liam Neeson s-a căsătorit cu actrița Natasha Richardson, pe care a cunoscut-o în timpul unei colaborări pe Broadway. Cei doi au avut împreună doi fii, Micheál, în vârstă de 31 de ani, și Daniel, în vârstă de 30 de ani. Natasha Richardson a murit pe 18 martie 2009, la vârsta de 45 de ani.

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Tags: Actori cupluri
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