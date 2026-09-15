Prima reacție a lui Ilie Bolojan după violențele din timpul protestului din Piața Victoriei. Soluțiile propuse de Guvern pentru problemele fermierilor

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Guvernul României a anunţat marţi că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările înaintate de „Asociaţia Profesională a Ciobanilor – APC” şi a purtat discuţii cu vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, pentru a identifica soluţii la problemele semnalate.
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Potrivit unui comunicat oficial, publicat ca reacție la violențele declanșate în cadrul protestului ciobanilor din Piața Victoriei, o parte dintre solicitările prezentate în aceeaşi zi au mai fost abordate în cadrul celor şase întâlniri anterioare dintre reprezentanţii crescătorilor de ovine şi autorităţi.
Executivul a detaliat măsurile deja implementate sau aflate în curs de derulare pentru a răspunde cerinţelor fermierilor:
Referitor la manifestaţia organizată marţi în Piaţa Victoriei, Guvernul a subliniat că nicio asociaţie reprezentativă a fermierilor din sectorul de creştere a ovinelor nu a participat la protest.
„Guvernul României respectă dreptul legal la protestul paşnic al tuturor cetăţenilor, dar protestul din Piaţa Victoriei a depăşit acest cadru şi a degenerat în regretabile acte de violenţă. Guvernul face apel la calm şi la încetarea violenţelor”, se arată în comunicatul oficial.
Conform informaţiilor furnizate, până în prezent au avut loc şase întâlniri între autorităţi şi reprezentanţii crescătorilor de ovine, desfăşurate atât la nivel central, cât şi la nivel local, în judeţele Braşov şi Sibiu.
Guvernul îşi reafirmă angajamentul de a continua dialogul şi de a găsi soluţii care să sprijine sectorul ovin, grav afectat de diverse provocări.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să iniţieze un dialog urgent cu fermierii care protestează în Piaţa Victoriei.
„Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanţii fermierilor este singura soluţie pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luaţi act formal de revendicări prin hârtii. Fiţi responsabil şi raţional! Interveniţi!”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.
Liderul PSD a atras atenţia că situaţia nu trebuie politizată şi a avertizat asupra riscului ca forţe extremiste să exploateze protestele pentru a crea haos.
„Cei care vor să deturneze acest protest, iniţial paşnic, trebuie să suporte consecinţele legale pentru capturarea unor nemulţumiri justificate”, a adăugat acesta.
Grindeanu a subliniat că premierul interimar trebuie să ia măsuri ferme pentru a reduce tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă.
„Ilie Bolojan are obligaţia să iasă de după perdelele de la Guvern şi să acţioneze”, a concluzionat el.