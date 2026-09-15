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Prima reacție a lui Ilie Bolojan după violențele din timpul protestului din Piața Victoriei. Soluțiile propuse de Guvern pentru problemele fermierilor

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
Dumitru Angelescu (foto/video)
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Imagine cu caracter reprezentativ. Sursa foto: Profimedia Images
Ilie Bolojan a devenit premier în iunie 2025 și a fost demis prin moțiune de cenzură în mai 2026. Sursa foto: Profimedia
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Guvernul României a anunţat marţi că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările înaintate de „Asociaţia Profesională a Ciobanilor – APC” şi a purtat discuţii cu vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, pentru a identifica soluţii la problemele semnalate.

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Potrivit unui comunicat oficial, publicat ca reacție la violențele declanșate în cadrul protestului ciobanilor din Piața Victoriei, o parte dintre solicitările prezentate în aceeaşi zi au mai fost abordate în cadrul celor şase întâlniri anterioare dintre reprezentanţii crescătorilor de ovine şi autorităţi.

Măsuri punctuale pentru sectorul de creştere a ovinelor

Executivul a detaliat măsurile deja implementate sau aflate în curs de derulare pentru a răspunde cerinţelor fermierilor:

  • Prevenirea bolilor animale: Sacrificarea animalelor ca măsură de prevenire a pestei micilor rumegătoare sau a variolei va fi aplicată doar în cazuri excepţionale, când nu există alte soluţii viabile.
  • Reluarea exportului de ovine şi caprine: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis Comisiei Europene un Plan de Acţiune pentru reluarea exporturilor, care va fi posibilă după aprobare.
  • Verificări privind închirierea pajiştilor: Ministerul Agriculturii a demarat controale tematice pentru a verifica respectarea legalităţii în procedurile de închiriere derulate de unităţile administrativ-teritoriale.
  • Finanţarea acţiunilor sanitar-veterinare: Unele acţiuni sunt deja sprijinite din bugetul de stat, iar extinderea acestora depinde de o analiză de impact financiar.
  • Trasabilitatea transporturilor de animale: Se lucrează la un sistem informatic pentru monitorizarea în timp real a transporturilor de animale, menit să combată activităţile ilegale din domeniu.
  • Despăgubiri pentru pagubele produse de secetă: Ministerul a propus măsuri pentru acordarea de compensaţii fermierilor, însă implementarea acestora depinde de identificarea resurselor financiare necesare.
  • Costuri suplimentare de furajare: A fost elaborat un proiect de lege pentru compensarea acestor costuri, care însă necesită adoptarea de către Parlament, având în vedere statutul actual al Guvernului interimar.
  • Dialog continuu: Ministerul Agriculturii şi ANSVSA au menţinut o comunicare constantă cu organizaţiile crescătorilor de ovine pentru a identifica soluţii viabile la problemele din sector.
Mai multe persoane au fost reținute după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei si sunt audiate la această orăVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Executivul face apel la calm

Referitor la manifestaţia organizată marţi în Piaţa Victoriei, Guvernul a subliniat că nicio asociaţie reprezentativă a fermierilor din sectorul de creştere a ovinelor nu a participat la protest.

„Guvernul României respectă dreptul legal la protestul paşnic al tuturor cetăţenilor, dar protestul din Piaţa Victoriei a depăşit acest cadru şi a degenerat în regretabile acte de violenţă. Guvernul face apel la calm şi la încetarea violenţelor”, se arată în comunicatul oficial.

Conform informaţiilor furnizate, până în prezent au avut loc şase întâlniri între autorităţi şi reprezentanţii crescătorilor de ovine, desfăşurate atât la nivel central, cât şi la nivel local, în judeţele Braşov şi Sibiu.

Guvernul îşi reafirmă angajamentul de a continua dialogul şi de a găsi soluţii care să sprijine sectorul ovin, grav afectat de diverse provocări.

Violențe la protestul fermierilor din Piața VictorieiVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Sorin Grindeanu îi cere lui Bolojan să meargă în Piața Victoriei

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să iniţieze un dialog urgent cu fermierii care protestează în Piaţa Victoriei.

„Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanţii fermierilor este singura soluţie pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luaţi act formal de revendicări prin hârtii. Fiţi responsabil şi raţional! Interveniţi!”, a transmis Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Liderul PSD a atras atenţia că situaţia nu trebuie politizată şi a avertizat asupra riscului ca forţe extremiste să exploateze protestele pentru a crea haos.

„Cei care vor să deturneze acest protest, iniţial paşnic, trebuie să suporte consecinţele legale pentru capturarea unor nemulţumiri justificate”, a adăugat acesta.

Grindeanu a subliniat că premierul interimar trebuie să ia măsuri ferme pentru a reduce tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă.

„Ilie Bolojan are obligaţia să iasă de după perdelele de la Guvern şi să acţioneze”, a concluzionat el.

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Tags: Protest protest Piața Victoriei piata victoriei agricultura Ilie Bolojan Tanczos Barna
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