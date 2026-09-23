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„Burlacii: Foc în Paradis” 23 septembrie 2026. Una dintre concurente izbucnește în lacrimi. „Mi se pare că aberezi”

Livia Lixandru
Livia Lixandru
Jurnalist
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„Burlacii -Foc in Paradis” s-a mutat la Acasa TV
„Burlacii -Foc in Paradis” s-a mutat la Acasa TV. FOTO/ Pro TV
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În Paradis, lucrurile încep să se așeze pentru unii dintre concurenți, iar primele apropieri capătă tot mai mult contur. Dar, pe măsură ce relațiile devin mai intense, apar și primele semne de gelozie, priviri ascuțite, reproșuri și situații care îi fac pe concurenți să se întrebe cât de bine își cunosc, de fapt, intențiile unii altora.

În ediția din această seară Burlacii: Foc în Paradis, de la ora 23:00, la Acasă, și disponibilă deja pe VOYO, atenția se mută asupra unei perechi care pare să aibă tot mai multe lucruri de spus: Călin Șerban și Eda Csoregi.

Călin simte că nu petrece suficient timp alături de Eda și nu ezită să îi spună acest lucru. Concurentul îi reproșează faptul că, deși așteaptă momentele petrecute împreună, alți băieți ajung să fie mai aproape de ea. „Ieri stăteam cu tine la bar liniștit, a venit Beni și mi te-a luat. Astăzi am intrat și eu în casă, te așteptam; văd imagini cu tine pe TV. Mi se pare că nu am parte de tine și au alții mai mult decât am eu”, îi spune Călin Edei.

Pentru concurentă, discuția nu este deloc ușoară. Explicațiile pe care încearcă să i le ofere lui Călin o fac să își arate vulnerabilitatea, iar situația ajunge într-un punct neașteptat: concurenta izbucnește în lacrimi. Va reuși Eda să îl convingă pe Călin că lucrurile nu sunt așa cum par? Îl vor înduioșa lacrimile ei? Sau gelozia va pune și mai multă presiune asupra unei apropieri care abia începe să se contureze?

Călin face și o observație care spune multe despre situația dintre cei doi: „Dintre toți băieții din casă, sunt singurul băiat care nu a scos-o la date pe Eda”, spune concurentul, zâmbind. Dar, dincolo de glumă, rămâne întrebarea: ce se ascunde, de fapt, în spatele zâmbetului lui?

Și dacă între Călin și Eda emoțiile cresc, nici în alte colțuri ale Paradisului lucrurile nu sunt mai calme.

Un alt conflict începe să mocnească și se aprinde între Robert Stancu și Nicoleta Balint. Cei doi ajung să își reproșeze inclusiv gesturi aparent mărunte, iar gelozia devine din nou cuvântul de ordine. „Tu i-ai zis prietenei mele cele mai bune că îți place de ea și eu am greșit că i-am dat înghețată lui Bogdan Mocanu? Pe bune? Mi se pare că aberezi”, îi spune Nicoleta lui Robert. Discuția dintre cei doi escaladează rapid, iar ceea ce părea la început o simplă neînțelegere se transformă într-un schimb de replici cu înțepături și reproșuri. Cât de mult contează, în Paradis, un gest aparent nevinovat? Și cât de ușor se poate transforma gelozia într-un adevărat test pentru o relație?

Într-un loc în care apropierea dintre concurenți se schimbă de la o zi la alta, fiecare gest poate fi interpretat, fiecare privire poate ridica semne de întrebare, iar fiecare întâlnire poate schimba dinamica dintre cei din Paradis. Iar când apar primele sentimente, apar inevitabil și primele întrebări: cine pe cine își dorește cu adevărat, cât de multă încredere există între concurenți și până unde poate merge gelozia?

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Tags: Acasa TV Pro TV Adelina Pestrițu
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