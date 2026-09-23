5 știri by Libertatea – Monden, rubrica de știri mondene găzduită de Denisa Macovei, ne aduce, și în această săptămână, cele mai virale cinci știri din lumea mondenă din România.

Cum a ajuns Adela Popescu să joace în filmul lui Tudor Giurgiu?Actrița își propusese să ia o pauză profesională, ca să se bucure mai mult de viața de familie, doar că planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele de pe platou! Tudor Giurgiu a remarcat-o pe Adela alături de Andreea Vasile, la Electric Castle, și i-a plăcut atât de mult chimia dintre ele, încât a văzut-o imediat în filmul „3 zile în septembrie”. Adela a acceptat rapid, mai ales că filmările i-au promis o experiență cu totul neobișnuită.

Ce pensie are Serghei Mizil de stă toată ziua în vacanță? Ajuns la 73 de ani, spune că trăiește ca un adevărat „pensionar de lux”. Partea interesantă? Pensia lui este, potrivit declarațiilor, de doar 1200 de lei pe lună. Și totuși, nu-l vedem în parc jucând șah și table, ca mulți pensionari. Serghei Mizil își petrece mare parte din timp în vacanțe, iar Mamaia este destinația lui preferată. Mai ales că are și o casă acolo. Pentru el vara înseamnă grătare, mese cu prietenii și multă voie bună. Iar cei 1.200 de lei? Probabil îi ajung pentru două drumuri până la mare.

Theo Rose, acuzată că își pune fiul să-și ascundă fața în poze!A ajuns să dea explicații internetului pentru cum își ține copilul în brațe! Artista a publicat un videoclip în care apare și Sasha, cu fața ascunsă pe umărul mamei. Theo Rose a explicat că băiețelul se lovise cu o sticlă și era supărat, dar internetul a venit rapid cu propria teorie: că artista îi ascunde intenționat chipul și chiar îl obligă să stea așa. Sigur, pentru cine a uitat cum e cu un copil de trei ani, explicația poate suna complicat. Pentru părinți, însă, „cuibăritul” la mama când ești supărat e mai degrabă comportament standard.

Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de la azil!Poate răsufla ușurat după ce i-au fost achitați cei 5000 de euro strânși la căminul de bătrâni din Ghermănești unde locuiește de aproape trei ani. Salvarea a venit tocmai din Chicago, unde Felician Vitca a pus la cale o vizită în România și i-a achitat lui Irinel Columbeanu toate taxele restante. Și, ca să fie pachetul complet, binefăcătorul i-a pregătit și o zi cu limuzina și ospăț cu preparate tradiționale. Datoria e istorie, însă socotelile nu sunt tocmai roz căci Irinel Columbeanu are un venit de 2000 de lei, în timp ce azilul costă peste 4.500 de lei pe lună.