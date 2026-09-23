Nicoleta Balint, sfat pentru prietenii ei care vor să se uite la „Burlacii: Foc în Paradis”: „Chestii care mă răscolesc”

După ce în 2024 a participat la „Casa iubirii”, emisiune de la Kanal D, iar în 2025 a fost ispită la Antena 1 la „Insula iubirii”, anul acesta Nicoleta Balint apare la „Burlacii: Foc în Paradis”, show difuzat inițial pe PRO TV, dar care a fost mutat pe Acasă TV.

Libertatea a stat de vorbă cu tânăra despre participarea ei în show-ul care se vede și pe VOYO, Nicoleta Balint afirmând că s-a surprins singură de foarte multe ori!

„Eu m-am surprins pe mine de foarte multe ori. Mi se pare că nu am fost neapărat o persoană foarte stabilă... La modul că tot timpul făceam câte o chestie... De multe ori așa s-a nimerit... Efectiv s-a nimerit involuntar să mă pun în anumite situații în care poate nu voiam neapărat să apar. Eu nu țin cont de camerele de filmat, pentru că sunt obișnuită. Erau rare momente în care simțeam că sunt filmată. Dar în rest nu mă uitam după camere, n-aveam nicio treabă”, a spus Nicoleta Balint în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă vreunul dintre concurenții de la „Burlacii: Foc în Paradis” este tiparul ei, vedeta a afirmat că, dacă ar lua câte ceva de la fiecare tânăr, ar forma un bărbat perfect.

„Nu știu ce să zic... Fiecare are câte o chestie care mi-ar fi plăcut și din ei am putea să facem un întreg. Dacă nu explorezi, nu ai cum să-ți dai seama ce poate să-ți placă. Deci eu așa mi-am propus: să încerc să cunosc, în limita bunului simț! Ca să nu vin acasă cu regrete că primul venit, primul servit. Pentru că sunt o femeie pretențioasă. Și atunci trebuie să te ridici la un anumit nivel, altfel nu avem ce discuta. Adică trebuie să simt că ești un întreg de care eu am nevoie, că aduci anumite beneficii în viața mea, niște plusuri. Și atunci nu am vrut să stau în zona mea de confort, să nu știu... Nu! Așa mi-am propus: vreau să explorez și să cunosc”, a adăugat Nicoleta Balint.

Tânăra din show-ul de pe Acasă TV și de pe VOYO a spus că nu are niciun regret legat de ce s-a întâmplat la „Burlacii: Foc în Paradis”, dar i-a și rugat pe prietenii ei să nu se uite mereu la emisiune, pentru că există momente care o răscolesc și acum.

„În momentele în care eram acolo, regretam în fiecare zi câte ceva. (n.r. - râde) Venind acasă și făcând așa un rezumat și am redat tot ce s-a întâmplat: sincer n-aș mai schimba absolut nimic! Mi se pare că așa a fost să fie totul. S-a așezat într-un fel în care nu mă așteptam. Surprinzător! Dar n-aș mai schimba. Nu, pentru că n-aș vrea să trăiesc cu regrete că aș face aia sau aia. Nu! Cred că așa a fost să fie.