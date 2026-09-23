Rusia a bombardat puternic Kievul la câteva ore după întâlnirea dintre Trump și Zelenski: există morți și răniți

Rusia a atacat puternic Kievul, lovind miercuri dimineața infrastructura feroviară, depozite și benzinării, la doar câteva ore după întâlnirea de la New York dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Mai multe explozii s-au auzit la Kiev în urma atacului cu drone, iar coloane de fum s-au ridicat deasupra centrului orașului.

„Aceasta este priveliștea de la ferestrele delegației UE astăzi. Clădirile din apropiere sunt în flăcări”, a comentat ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova.

Cel puțin două persoane au fost ucise, iar altele 22 rănite în urma atacului aerian de miercuri, potrivit autorităților din Kiev.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că rușii au lovit o clădire cu nouă etaje, un centru de afaceri și mai multe depozite.

Compania de petrol Ukrnafta a anunțat totodată că Rusia a atacat una dintre stațiile sale de benzină din capitală.

În afară de Kiev, Rusia a atacat miercuri în principal regiunea Odesa și orașul Zaporijjia. Căpitanul unei nave comerciale a fost ucis în urma unui atac asupra unui port din Odesa.