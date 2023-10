Pe 24 octombrie, Camelia Potec a născut o fetiță perfect sănătoasă. Înainte de marele moment, ea s-a pozat pe treptele spitalului privat unde a dat naștere bebelușului și a făcut câteva dezvăluiri: „Astăzi este o zi grea pentru mine și familia mea, dar sper să fie exact așa cum îmi doresc, o zi extraordinară. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, al specialiștilor și în condițiile minunate pe care deja le cunosc, astăzi voi avea parte de marea întâlnire cu surioara Caeliei.

Camelia Potec: „Încă în perioada de adaptare”

Să fie într-un ceas bun, sănătoasă și puternică! Doamne-ajută! 🙏 P.S. Oare se vede că am emoții?”, a transmis ea.

Ulterior, Roxana Ciuhulescu a confirmat pentru Click că fosta înotătoare a născut. „Camelia a născut acum două zile. Este fericită!”, a spus vedeta ieri. Tot ieri, Camelia Potec a fost întrebată de fani, pe Instagram, dacă e bine.

Ea a răspuns: „Suntem bine deocamdată. Încă în perioada de adaptare. Până nu ieșim de sub supravegherea specialiștilor, nu pot afirma asta 100%, chiar dacă mi se spune asta în fiecare zi. Mai avem analize și teste de făcut. Mulțumim mult pentru înțelegere și grijă”.

Cum a anunțat că e însărcinată cu al doilea copil

În iulie, într-un mesaj publicat pe Facebook, Camelia Potec, în vârstă de 41 de ani, a anunțat că e însărcinată pentru a doua oară. „Încep săptămâna prin a confirma că sunt însărcinată cu cel de-al doilea copil. Iubesc copiii și am simțit cât de binecuvântată sunt atunci când a venit pe lume Caelia-Ioana. De atunci, mi-am dorit pentru ea o surioară sau un frățior”, și-a început dezvăluirea din mediul online Camelia Potec, care e căsătorită cu Sebastian Tudor.

Și a continuat: „Iată că astăzi, la cei 41 de ani ai mei, visul de a rămâne din nou însărcinată s-a îndeplinit 😇. Am decis să nu anunț până în acest moment pentru a mă proteja și a fi sigură că totul este bine”. În mesajul publicat, campioana la înot a recunoscut că primele luni de sarcină nu au fost ușoare, însă acum se simte mult mai bine.

„Nu mi-a fost deloc ușor în primele două trimestre de sarcină. Acum, totul este ok! Am intrat în ultimul trimestru! Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le confirm atunci când m-au întrebat 🤗. Suntem extrem de fericiți! Așteptăm cu sufletul la gură să apară această nouă minune în viața noastră! 👼”, a încheiat Camelia Potec.

Camelia Potec a devenit prima dată mamă în septembrie 2018

La începutul lunii septembrie 2018, Camelia Potec a devenit pentru prima oară mamă, la 36 de ani. De atunci, viața sportivei s-a schimbat complet. Chiar dacă oboseala își spunea cuvântul, aceasta era mai fericită ca niciodată și declara pe atunci că își mai dorește copii.

„Nu ştiu dacă e chiar nevoie de felicitări, o să le transmit fiicei mele. Este extraordinar de frumos, chiar dacă este obositor. Este o oboseală foarte frumoasă. Nu ne văităm că suntem obosiţi, pentru că nu avem timp.

Fiecare zi este altfel, nu există monotonie. Înainte îmi spuneam că îmi doresc un copil, acum îmi pare rău că nu am avut-o mai devreme. Este un sentiment de care noi, femeile, avem nevoie, suntem făcute să-l trăim. Mă bucur că a venit acum şi pot spune că îmi doresc şi alţi copii”, a spus Camelia Potec la Antena Stars, în 2018.

Botezul fetiței sale, Caelia-Ioana, a avut loc în toamna lui 2018. „Am aşteptat de când s-a născut acest moment. Să intre în rândul creştinilor, pentru că este important botezul în viaţa fiecărui copil, în viaţa fiecărui om. Nu am vrut să aşteptăm până anul viitor”, a dezvăluit Camelia Potec într-o apariție la Pro TV. Nașa fetiței e Gabi Szabo.