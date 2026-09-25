Vladimir Putin are o nepoată de opt ani al cărei nume de botez este inspirat dintr-un desen animat american și al cărei tată se numește Zelenski

Liderul rus Vladimir Putin are o nepoată în vârstă de opt ani care se numește Elsa Igorevna Tihonova, dezvăluie publicația Aghenstvo într-o investigație care pleacă de la date obținute de la Serviciul Federal de Frontieră.

Potrivit Aghenstvo, nepoata lui Putin, singura cunoscută până acum, s-a născut în decembrie 2017. Mama ei este fata cea mijlocie a liderului rus, Katerina Tihonova (căreia i s-a atribuit un nume fals din presupuse motive de securitate), iar tatăl ei este balerinul Igor Zelenski. Practic, nepoata lui Putin păstrează numele de familie fals al mamei sale și patronimicul tatălui ei.

În ceea ce privește numele de botez, acesta este inspirat probabil din personajul Elsa din filmul de animație fantastic „Frozen” („Regatul de gheață”), produs de Walt Disney Studios. Katerina Tihonova este cunoscută pentru pasiunea ei față de producțiile de la Hollywood, interpretând la nunta cu primul soț, oligarhul Kirill Șamalov, o melodie cu prințesa din filmul american de animație „Anastasia”.

Numele nepoatei lui Putin a devenit cunoscut în urma unei analize a unei baze de date a Serviciului Federal de Frontieră. În noiembrie 2019, cu puțin timp înainte de a împlini doi ani, Elsa Igorevna Tihonova a zburat la München împreună cu Katerina Tihonova și Igor Zelenski. Doi ani mai târziu, ea a zburat în Croația.

Considerat un spion mediocru în tinerețe, Vladimir Putin a sfârșit prin a-și ascunde membrii familiei sub pretextul securității. Cu toate acestea, Kremlinul oferă uneori indicii pe surse către presă, în special cea internațională, pentru a crea o aură de mister în jurul familiei lui Putin.

Liderul rus are două fiice din prima și singura sa căsnicie cunoscută, cu Ludmila Putina. Cea mare se numește Maria Voronțova și cealaltă Katerina Tihonova. El ar mai avea o fiică nelegitimă, Luiza Rozova, cu fosta sa menajeră Svetlana Krivonoghih.

În afară de cele trei fete, Putin ar mai avea doi băieți din relația ascunsă cu gimnasta Alina Kabaeva, cu 31 de ani mai tânără decât liderul de la Kremlin. Cei doi băieți s-ar numi Ivan și Vladimir Spiridonov, numele fiind inspirat din bunicul lui Putin, Spiridon.

În plus, Putin ar mai avea un nepot din partea Mariei Voronțova și a fostului ei soț olandez Jorrit Faassen. Nepotul lui Putin s-ar numi Roman Faassen.