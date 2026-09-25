Un șofer de TIR a rămas impresionat de modul în care arată secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Originar din zonă, bărbatul a revenit pe dealurile copilăriei sale și a fost uimit de amploarea proiectului ridicat chiar lângă casa sa.

Șofer de TIR, impresionat de autostrada din spatele casei

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a publicat pe 22 septembrie, pe Facebook, un videoclip cu acest lot, în timp ce trecea cu mașina prin Tunelul Momaia din A1, primul tunel de autostradă din România forat prin munte.

În urma acestei postări, un șofer de TIR, care are domiciliul în Argeș, a descris, într-un comentariu, transformarea spectaculoasă a zonei. Deși este obișnuit cu infrastructura din întreaga Europă, șoferul mărturisește că proiectul derulat pe dealurile natale l-a emoționat „până la lacrimi”.

El a făcut referire și la Viaductul Bușaga, o altă structură impresionantă de pe acest lot al autostrăzii Sibiu - Pitești. Viaductul, care are o lungime de aproape 650 de metri, traversează întreaga vale a pârâului Bușaga.

„Când am venit acum din cursă, am văzut autostrada gata, luminată, trasate benzile, panouri fonoabsorbante pe margine, viaductul peste Bușaga, de lângă mine este la fel terminat tot, doar să fie dat în folosință. M-am dus și m-am uitat și eu de curios la deal de autostradă, pe dealurile copilăriei mele, și sincer cu toate că-s om în toată firea, mi-au dat un pic lacrimile când am văzut ce poate ieși din mâna omului din niște dealuri abrupte, să faci o așa măreață autostradă”, a scris în comentariu Ionel M., șofer de TIR.

Acesta a transmis și un mesaj de mulțumire tuturor celor implicați în construcție: „Cu toate că eu șofer de camion fiind și stau toată ziua pe autostrăzi, dar parcă asta a noastră pe aici este cu totul altceva. Cu mult respect vă doresc tuturor celor care ați contribuit cât de puțin la tot ce înseamnă autostrada asta din spatele casei mele practic să vă dea Dumnezeu sănătate și tot binele din lume”.

În final, el recomandă autorităților să facă și un „drum pe sub viaductul Bușaga”, pentru a ajunge mai ușor la proprietățile de peste deal. „Restul este ca în poveste”, a conchis șoferul de TIR.

Secțiunea dintre Tigveni și Curtea de Argeș, aproape de inaugurare

Lucrările la Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș, parte din Autostrada A1 Sibiu - Pitești, au ajuns la un stadiu fizic de 99%. Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a precizat pe 17 septembrie că drumul de 9,86 kilometri este finalizat și că „deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale tunelului Momaia”.

Proiectul cuprinde 12 poduri, pasaje și viaducte, în lungime totală de 2.620 de metri.

Lotul a fost construit de antreprenorul austriac PORR, el fiind gata cu câteva luni înainte de termenul contractual din februarie 2027. Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport.

Șeful CNAIR mai susținea că la sfârșitul lunii septembrie va avea loc, împreună cu reprezentanții ISU, „un test final al sistemelor de monitorizare, prevenire și intervenție” în tunelul Momaia.