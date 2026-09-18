Vlăduța Lupău are 35 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Este căsătorită cu Adi Rus și au împreună doi copii. Interpreta a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, alături de partenerul ei și a vorbit despre cariera muzicală și despre ce o mulțumește cel mai mult.

„Mie mi se pare că tu reușești dacă ai foame. Indiferent, în business, în carieră, în orice talent ai. Dacă nu ai foame, n-ai cum să ajungi în față. Astea nu sunt eforturi, când faci ceva ce îți aduce plăcere și fericire…Mie-mi aduc foarte puține lucruri în viață plăcere și fericire. Și dacă eu pot să le fac, înseamnă că nu sunt supraomenești.

Într-adevăr, necesită mai multă implicare, dar implicarea în orice, chiar și într-o conversație, într-un proiect, e o formă de iubire, de atașament. Mie poate să îmi ia lumea orice, dar să nu-mi ia glasul și muzica și energia cu oamenii. Eu am schimbul de energie cu oamenii, de aici trăiesc”, a declarat Vlăduța Lupău la podcastul lui Măruță.

Pe de altă parte, ea a recunoscut că nu se consideră cea mai bună artistă din România. Cu toate acestea, îi place să fie muncitoare și să ofere fanilor cele mai frumoase proiecte muzicale. Mai mult decât atât, colegii săi s-au inspirat de la ea în repetate rânduri.

„Eu îți recunosc aici: nu sunt un artist super-super talentat. Am fost un artist muncitor. Sunt artiști, colegi de-ai mei care mă bagă în buzunar. Dar nu ma bagă în buzunar când vine vorba de muzică. Aici nu se pot bate cu mine, decât foarte puțini.

Eu îmi știu nivelul și nu vreau să mă fac mai mare decât sunt, dar din ceea ce încerc să fac și să aduc pe scenă ideile mele, chiar vreau să se vadă că iar a făcut Vlăduța ceva. Se pare că eu am fost un model de referință pentru mulți colegi de-ai mei și mă bucură”, a mai adăugat ea.