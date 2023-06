Carmen Grebenișan, în vârstă de 29 de ani, e influencer, peste 700.000 de urmăritori are pe Instagram. A căpătat un capital și mai mare de imagine după ce a apărut în diverse show-uri de televiziune, cel mai recent fiind „Survivor România” 2023, unde a ocupat locul trei în marea finală.

Despre „Survivor” și nu numai, ea a povestit în podcastul „Acasă la Măruță”, găzduit de Cătălin Măruță. Printre cele mai neașteptate subiecte discutate s-a numărat și unul despre banii pe care Carmen Grebenișan i-a câștigat în show-urile de televiziune, la Antena 1 și PRO TV.

Carmen Grebenișan, despre „Survivor”: „A fost mai greu, pentru că e de cursă lungă”

Prezentatorul a întrebat-o care televiziune a plătit-o cel mai bine, iar ea a dezvăluit că cele mai frumoase sume de bani au venit după încheierea emisiunilor la care a participat, în mod special după „Asia Express”, la Antena 1.

Totodată, ea a spus că la „Survivor” i-a fost mult mai greu, a rezistat în junglă mai bine de cinci luni. „La «Survivor» (n.r.: a fost mai dificil). A fost mai greu pentru că e de cursă lungă și e mai mult joc psihologic”, a fost răspunsul oferit de Carmen Grebenișan în podcastul „Acasă la Măruță”, conform fanatik.ro.

„Unde ai câștigat mai mulți bani, la Survivor sau la Asia?”, a întrebat Cătălin Măruță. „Mai mulți bani am câștigat după”, a declarat Carmen.

„După Asia sau după Survivor? Unde au plătit mai bine, la Antenă sau la PRO TV?”, a insistat Măruță. „Stai puțin, că eu lucrez cu agenție. Au procentul lor, îți dai seama. Se ocupă de toate proiectele mele și sunt mulțumită de ei, de Global Records”, a precizat Carmen Grebenișan.

„Multă lume a fost stresată, în timpul show-ului… Am văzut că se vorbea despre sumele de bani (n.r.: care se câștigă). Toată lumea fugea după bani, până și din clanul Faimoșilor.

Discutau mult, ce sume, când se face plata… Eu am întrebat: măi, oameni buni, da voi chiar ați venit doar pentru bani? N-ai nicio șansă să ajungi în față dacă ai venit doar pentru asta”, a mai mărturisit Carmen Grebenișan.

Ce probleme are Carmen Grebenișan după Survivor 2023

Mulți dintre concurenții din acest sezon au slăbit la Survivor România 2023, cea mai spectaculoasă transformare având-o Dan Ursa, care a și câștigat concursul. El a dat jos 22 de kilograme. În schimb, Carmen Grebenișan, care a ieșit pe locul 3 la voturi în marea finală, s-a îngrășat. Vedeta spune că are probleme cu retenția de apă. „Doamne, ce obraji am făcut! Am mega retenție de apă, încă mă lupt cu ea.

O să vă povestesc mai multe, abia aștept să vă vorbesc, că nu am vorbit deloc pe Instagram de când am venit, chiar am vrut să iau o pauză. Deși am luat o pauză mare am simțit nevoia să se prelungească un pic”, a spus influencerul, care atunci când a plecat în competiție avea 58 sau 59 de kilograme, iar acum are 62.

Ce afaceri are Carmen Grebenișan

Pe lângă jobul pe care îl are în online, ca influencer, Carmen Grebenișan are și o afacere împreună cu Alina Ceușan. Cele două dețin un magazin online cu costume de baie. Afacerea celor două este una profitabilă, iar produsele lor sunt preferate de multe femei. Recent, Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au scos o colecție de treninguri.

