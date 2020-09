Muzică și Filme VIDEO | Gala Premiilor Emmy, desfășurată online din cauza pandemiei. Cine sunt marii câștigători ai ediției De Denisa Dudescu, . Ultimul update Luni, 21 septembrie 2020, 08:48

„Succession”, „Schitt's Creek” și „Watchmen” au fost marii câștigători la premiile Emmy din acest an. Cea de-a 72-a ediţie a premiilor Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru producţiile de televiziune a avut loc, duminică, în condiții speciale din cauza pandemiei de coronavirus. Premiile au fost date în cadrul unei ceremonii online, prezentate de Jimmy Kimmel, scrie The New York Times.