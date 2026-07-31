Procedura de reevaluare se va finaliza abia în septembrie

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) estimează că reevaluarea ofertelor se va încheia la sfârșitul lunii septembrie, pas ce va debloca atribuirea contractului. Tronsonul 2 Târgu Frumos-Lețcani este singurul contract de proiectare și execuție al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni care a rămas nesemnat, după ce a fost blocat în contestații timp de mai multe luni.

„Decizia CNSC de admitere, în parte, presupune reevaluarea punctuală a aspectelor tehnice indicate prin respectiva decizie. Estimăm că procedura de reevaluare se va finaliza la sfârșitul lunii septembrie, după ce Comisia de Evaluare va pune în aplicare măsurile dispuse de CNSC, etapă ce va permite atribuirea contractului. Precizăm că întregul proces de reevaluare a ofertelor intră sub incidența controlului ex-ante al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice“,a tarnsmsi CNIR, într-un comunicat, pe 31 iulie.

CNSC a admis trei contestații

Tronsonul 2 Târgu Frumos – Lețcani, de pe raza județului Iași, de 28,6 kilometri, a fost atribuit pe 7 aprilie 2026 firmei construcții Danlin XXL. Rezultatul licitației, coordonate de CNIR, a fost atacat prin patru contestații, două depuse de Strabag, iar câte una de firmele turcești Makyol și Kalyon.

CNSC a admis, recent, în parte, trei contestații și a dispus măsuri de remediere către CNIR.

Pe 24 august începe proiectarea pe celelalte trei tronsoane din A8

Din 24 august 2026, intră în etapa de proiectare tronsoanele 1, 3 și 4, finanțate din SAFE, cu o lungime totală de 60 de kilometri. Constructorul desemnat pentru tronsonul 1 Moțca-Târgu Frumos, din județul Iași, este asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) – Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB, Euro-Asfalt. Valoarea ofertei câștigătoare este de 4,87 miliarde lei, fără TVA. Acesta are o lungime de 27 km și include: 36 de structuri, poduri, viaducte; patru tuneluri; trei noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Pentru contractul de 3,93 miliarde lei, fără TVA, aferent tronsonului 3 Lețcani (DN28)-DN 24 (Iași), a fost desemnat constructorul spaniol FCC Construccion. Cu o lungime de 17,7 km, proiectul include 18 poduri și pasaje, șase tunele și un centru de monitorizare tunel, respectiv două noduri, unul la intersecția cu DJ 282 și altul la intersecție cu DN 24.

Nu în ultimul rând, contractul pentru tronsonul 4 DN 24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni), care include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova, a fost semnat, la începutul lunii iulie, cu o asociere de firme italiene condusă de compania Itinera SPA. În cadrul proiectului a fost prioritizat și segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate. Pe traseul acestui tronson, care se întinde pe o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite 14 poduri și pasaje, două noduri rutiere, inclusiv o conexiune cheie cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, precum și două tuneluri, dintre care cel mai lung va măsura 1.760 de metri.



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