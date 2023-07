Vica Blochina a urmat mai multe diete, regimuri alimentare stricte, însă nu a mai reușit să dea jos kilogramele nedorite. Astfel, vedeta a ajuns la medic, unde a suferit intervenția plicatura gastrică, de micșorare a stomacului.

Doar 48 de ore a stat internată în spital și nu a avut nicio durere. În emisiunea ei de pe YouTube, ea a dezvăluit mai multe despre intervenția suferită, cât și prețul acesteia, în euro. „48 de ore am stat în spital. Ce însemnă plicatura gastrică?

Vica Blochina: „Se face o analiză completă înainte de operație”

Este micșorare de stomac. Costul operației este undeva la 3.900 de euro, se face o analiză completă înainte de operație. Ce am voie să mănânc?

Creme de legume, piureuri, dar mai lichide. Apoi piureuri mai solide și apoi după o lună de zile ai voie să revii cu mâncarea normală. (…) Dacă mănânci mai mult și mai repede, ai o senzație de sufocare și îți vine să vomiți, deci trebuie să mănânci extrem de încet”, a zis Vica Blochina pe YouTube.

Și a continuat: „Nu doare absolut deloc, ai o ușoară senzație de durere gastrică, o jenă și medicațiile pe care le iei după operație sunt o pastilă și niște injecții pentru a nu ți se coagula sângele”, a mai transmis ea.

Recomandări Profesorul din Ploiești care și-a dus elevii de 10 la mare. „Le cer doar să facă și ei la fel pentru altcineva, când vor fi pe picioarele lor”

Vica Blochina: „Efectiv am vrut să mor”

Vica Blochina a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, înainte de operație. Era disperată să dea jos kilogramele în plus. „Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine (n.r- kilogramele în plus). Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă.

Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul, pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești.

Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg.

Recomandări REPORTAJ. Omul care aduce pâinea. Într-un sat din Mureș, un pastor este singurul ajutor pentru zeci de oameni sărmani: „Pentru cei mari e târziu, dar poate copiii să-i scoatem la lumină”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc.

Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau, dar a fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț, gras, ești asociat cu lipsa de bun-simț”, a povestit Vica Blochina pe canalul ei de YouTube.

De când a suferit operația, Vica Blochina a dat jos mai bine de 11 kilograme, dar nu se oprește aici. Vrea să dea jos încă nouă.

Playtech.ro Cine este și cum arată Monica, soția lui Dan Capatos. Sunt căsătoriți de peste 20 de ani

Viva.ro Mioara și Petre Roman s-au iubit, dar el a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Ce s-a aflat despre mariajul de 30 de ani: 'Am fost ca un trofeu'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO Băutura răcoritoare adorată de copii care este plină de chimicale. Mulți părinți nu știu asta

Știrileprotv.ro A luat 9,91 la BAC, dar a vrut 10. Surpriza de care a avut parte un absolvent clujean, după contestație

Observatornews.ro Un elev din Cluj care a luat 9,95 la BAC a făcut contestaţie pentru că voia nota 10. Surpriza avută după recorectarea lucrării

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Una dintre cele mai mari actrițe s-a reapucat de băutură și a ajuns să vorbească singură pe străzi. Drama vedetei pe care mulți români au îndrăgit-o