„Anul ăsta e atipic! Ca atare, și situația legată de sărbătorirea Anului Nou e neclară. Mai sunt doar câteva săptămâni și nu știm încă pentru ce fel de situație să ne pregătim. Oamenii încă nu s-au înghesuit, dar eu îi aștept!”, a declarat actorul Mugur Mihăescu, care și-a dat cu părerea și despre faptul că cererea e mai mică.

El speră, totuși, să aibă mulți clienți la petrecerea dintre ani. „Ar putea fi mai multe cauze, dar nu știm căreia să-i dăm mai mult credit. Ar putea fi o anume stare de așteptare, din partea bucureștenilor, care încă nu s-au decis unde vor întâmpina Anul Nou. Cei care au mai multă variante și nu s-au decis unde și cum vor petrece vor lua curând o decizie, după părerea mea.

Poate chiar până la jumătatea acestei luni! Dar la fel de bine pot exista și oameni care vor aștepta oferte de ultim moment (Last Minute). Ne-am mai întâlnit și cu așa ceva! La fel de bine, poate fi vorba și despre faptul că poate unii dintre cei interesați nu mai au la fel de mulți bani pentru distracție, ca acum un an, fiindcă inflația nu trebuie uitată”, a spus Mugur Mihăescu pentru Impact.

Conform sursei precizate mai sus, petrecerea de Revelion în localul lui Mugur Mihăescu de pe strada Smârdan costă 499 de lei meniul, iar la localul de pe strada Franceză meniul de persoană e 399 de lei.

Cât de bogat este, de fapt, Mugur Mihăiescu

Mugur Mihăescu, 55 de ani, celebru pentru grupul de umor „Vacanța Mare”, care a fost un boom în anii 90 și la începutul anilor 2000, a fost invitat acum câteva luni în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Olteanul a povestit diverse episoade din viața sa, care nu a fost marcată doar de împlinirile carierei de artist sau ale omului de afaceri prosper, cu localuri și cu proprietăți în Centrul Vechi al Capitalei.

„Câte milioane de euro v-a adus în conturi Vacanța Mare?”, l-a chestionat Denise Rifai pe interlocutorul ei. Dezinvolt și destins pe durata interviului-maraton, Mugur Mihăescu a răspuns: „Destule. Multe. Nu mai știu. Nu ne-am făcut un scop din bani. Cum îi făceam, îi și cheltuiam. Îi luam cu noi în mormânt?! Mi-am făcut visele la 30 și ceva de ani, cu mașini, cu case. Sfătuiesc pe toată lumea, trăiți-vă viața, rămâneți cu amintirile! Ne-am gândit și la zile negre, am pus ceva deoparte. Am câștigat cât am și dăruit. Advertising-ul a generat zeci de milioane de euro. De ce să fii sărac?! Puteam să plec să stau ca pașa în toate țările, dar am rămas aici. M-a bătut gândul de o mie de ori, dar n-am putut face pasul ăsta să plec, să trăiesc în altă țară”, a mărturisit Mugur Mihăescu.

A avut un parc auto impresionant, în care au strălucit Lamborghini Gallardo, Porsche Boxter și Mercedesuri, dar și un Harley Davidson. Are o vilă uriașă în zona de nord a Capitalei, despre care presa a scris la un moment că ar avea un dispozitiv menit s-o facă să se învârte după soare, pentru luminozitate. „Dacă se învârte după soare? Mai am un pic și nu mai pot s-o opresc!”, s-a amuzat comediantul.

„Casa mi-a rămas mare. Mi-a rămas mare! Când era copilul (n.red. – fata, Ivona, 22 de ani, studiază la Londra) și erau petreceri la piscină și tabere, era minunată pentru comunitatea aia. Acum, m-am apucat să renovez casa, apoi să mă mut, nu știu, să o închiriez, s-o vând”, a dezvăluit artistul, care a transmis că acum are o mașină electrică și preferă să meargă prin oraș cu un scuter Vespa.

