Omul de afaceri are trei copii cu Valentina Pelinel, dar și-ar mai dori încă unul. Cristi Borcea, în vârstă de 50 de ani, are 9 copii, cu vârste între 3 ani și 24 de ani, cu patru femei. Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo îi are cu Mihaela, Alex și Gloria cu Alina Vidican şi Carolyn cu avocata Simona Voiculescu.

Relația fotomodelului cu fostul acționar de la Dinamo a început când nimeni nu se aștepta, iar ea i-a fost alături când el se afla în spatele gratiilor. Valentina Pelinel l-a așteptat pe Cristi Borcea și acum se bucură de fiecare moment petrecut împreună. Întrebată peste ce anume nu ar putea să treacă vreodată într-o relație și poate în urmă cu mai mulți ani ar fi trecut cu vederea, soția omului de afaceri consideră că până nu va fi pusă în fața faptului împlinit nu știe cum va reacționa.

Valentina Pelinel este înțelegătoare cu Cristi Borcea și are încredere în el. „Consider că într-o relație respectul este important. Pe de altă parte, este mai ușor să enunți teorii despre ce este acceptabil și ce nu. În teorie, așa ne dorim toți să stea lucrurile, dar în realitate nu se știe niciodată ce resurse poți descoperi la tine și unde te duce viața. Pus în fața faptului împlinit, iei o decizie care poate uneori să contrazică alte contexte. Adaptabilitatea este esențială în viață și în relații, la fel ca respectarea valorilor personale”, a răspuns vedeta, într-un interviu pentru ciao.ro.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea nu au luat niciodată în calcul varianta de a se muta din România. Fostul fotomodel consideră că are tot ce și-a dorit vreodată în țară și nu ar avea de ce să plece de aici.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN KIEV. În așteptarea Învierii printre baricade, soldați înarmați și alarme, un preot are un mesaj pentru români: „Ne-ați ajutat enorm. Și nu vom uita asta niciodată”

„Sincer nu ne-am gândit niciodată să ne mutăm din România. M-am maturizat departe de țară și mi-am găsit liniștea aici alături de familie. Am tot ce îmi trebuie și am nevoie. Dar nu spun niciodată niciodată, așa că, indiferent ce aduce viața, dacă sunt alături de familie, decidem împreună ce este cel mai bine pentru noi”, a spus Valentina.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce fac Cristi Borcea și Valentina Pelinel de Paște

În acest an, aceștia vor sta acasă alături de familia lor și se vor bucura de clipele petrecute împreună. „În familie, ca de fiecare dată, alături de ai noștri și de prieteni. Cu siguranță poftesc la cozonac, dar nici salata de boeuf nu lipsește de la nicio sărbătoare. Momentul preferat este însă vopsitul și ciocnitul ouălelor, pe care l-am transmis și copiilor și alături de ei ne distrăm de minune în bucătărie. Anul acesta fiecare și-a ales abțibilduri cu personajele preferate din desene animate. La fel ca toți, vom merge și noi la biserică să luăm lumină, iar duminica o petrecem liniștiți acasă sau la plimbare dacă vremea e frumoasă”, a declarat Valentina Pelinel pentru sursa mai sus menționată.

GSP.RO S-a iubit cu Adrian Cristea și alt mare fotbalist, dar acum arată cu totul diferit!

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Țara pe care Rusia ar vrea să o atace, conform Kievului: „Următoarea țintă a armatei de jefuitori și violatori”

Observatornews.ro O pensionară din Botoșani s-a spânzurat înainte de Paște, din cauza scumpirilor. Copiii au găsit-o moartă în boxa din subsolul blocului

HOROSCOP Horoscop 23 aprilie 2022. Capricornii vor să le fie recunoscută valoarea, dar o afirmă prin mijloacele care li se par lor potrivite

Știrileprotv.ro Amenințările îngrijorătoare ale omului lui Putin: ”Vom zdrobi cetățenii țărilor NATO! Pentru că noi nu vom avea milă! Fără milă!”

Orangesport.ro Vedetă din Ucraina, acuzată de trădare, riscă închisoarea pe viaţă! "Păcatele" comise alături de ruşi în timpul războiului

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu