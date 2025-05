Atât de mult îi place în natură încât, în tot acest timp, Dragoș Bucur a început să investească în tot soiul de echipamente agricole. Chiar dacă se știe că prețul utilajelor nu diferă de cel al automobilelor de lux, actorul mărturisește în exclusivitate pentru Libertatea că nici vorbă să cheltuiască o avere pe tractor, cositoare și celelalte echipamente pe care le are în curtea casei, reușind să le achiziționeze la prețuri rezonabile.

„Cu toți banii pe care i-am achitat eu pentru tractorul vechi, tractorul nou, motocultor, cositoare, plug și freze, că am două, plus motopompă, cred că îmi luam o mașină din asta mai fițoasă, nouă. Dar mai fițoasă nu îți închipui vreun Bugatti. Mașina pe care o conduc eu este cam la jumătatea valorii tuturor echipamentelor de care am vorbit”, ne-a declarat Dragoș Bucur, care consideră că în momentul de față are la dispoziție tot ce are nevoie pentru a-și face liniștit treburile. „Acum nu mai vreau nimic și să știi că mi-am pus la lucru tractorul nou cu freza nouă. Știi cum este? Te unge pe suflet. Rămâne pământul negru și mărunțit. Uite, se vede că am bășici. Eu chiar muncesc. E foarte tare, e o senzație extraordinară”.

Atât pentru actor, cât și pentru soția lui, Dana Nălbaru, viața la țară nu este doar un stil de viață, ci este o adevărată deconectare, un mod de relaxare, pe care regretă că nu l-a adoptat mai devreme. Le place și când văd că recolta este bogată și când simt că nu au muncit degeaba. „În primul rând este un mod de relaxare, dar să știi că niciodată nu îmi iese din prima recolta. Niciodată. Nu cochetez cu chestia asta, e aproape o glumă la noi, mie îmi iese a doua, poate a treia oară ceea ce încerc”.

Dragoș Bucur nu vrea să candideze la primărie

În momentul în care s-au mutat în satul Moșteni-Greci, mulți apropiați nu au privit cu ochi prea buni această decizie, motivând că sunt departe de București și că vor pierde timp cu naveta. Acum însă, acei cârcotași vor să-i calce pe urme și cer sfaturi unde ar putea să-și ridice o casă. „N-aș putea să dau sfaturi în direcția asta, în schimb aș putea să dau sfaturi cam ce tip de teren, zonă, ar fi potrivite. Dar unde? Păi ce, eu am agenție imobiliară? Sunt câțiva prieteni care îmi cer sfatul. De când ne-am mutat noi sunt câțiva prieteni, cred că deja trei familii, care au făcut pasul”, ne-a povestit actorul.

La cât de implicat este și cât de mult susține producătorii locali, vecini de-ai lui, nu ne-ar mira ca, în viitorul apropiat, juratul de la „Românii au talent” să fie rugat să candideze pentru funcția de primar. Deocamdată actorul exclude total această variantă, căci nu îi place politica, dar mai mult decât atât este mulțumit de actuala conducere.

„Avem un primar ok, chiar nu vreau să-i iau locul”, a mai completat amuzat Dragoș Bucur pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

