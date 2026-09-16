Cât plătești pentru o noapte de cazare în domeniul regelui Charles din Valea Zălanului. Prețurile pentru cele trei căsuțe din Covasna

Domeniul regelui Charles din Valea Zălanului, județul Covasna, își primește oaspeții într-un cadru tradițional transilvănean. Turiștii pot alege între mai multe tipuri de camere. Ce include cazarea și cât costă un pachet „All inclusive”.

Pasiunea regelui Charles al Marii Britanii pentru Transilvania este cunoscută, iar proprietatea sa din satul Valea Zălanului, județul Covasna, atrage în continuare turiști interesați de liniște, natură și atmosfera tradițională a zonei.

Cele trei căsuțe de oaspeți pun la dispoziție șapte camere duble, fiecare cu baie proprie și terasă. În cadrul domeniului există și o clădire separată destinată relaxării și meselor festive, amenajată în jurul unui șemineu.

Atmosfera proprietății este inspirată de stilul tradițional transilvănean. Camerele sunt decorate cu mobilier de epocă, covoare de lână țesute manual în atelier propriu și cuverturi de puf. Confortul termic este asigurat atât prin încălzire centrală, cât și prin sobe tradiționale din faianță.

Cât costă o noapte de cazare

Pentru o noapte de cazare, tarifele sunt cuprinse între 130 și 159 de euro, adică aproximativ 650-795 de lei, în funcție de tipul camerei și perioada aleasă. Mesele nu sunt incluse în tariful standard și pot fi achiziționate separat.

Micul dejun costă 10 euro, aproximativ 50 de lei, în timp ce prânzul are un tarif de 20 de euro, aproximativ 100 de lei, pentru un meniu cu trei feluri de mâncare, fără băuturi incluse. Cina are același preț, de 20 de euro. Meniul este format din trei feluri de mâncare și include un pahar de pălincă autohtonă.

Ce camere pot alege turiștii

Cele șapte camere sunt împărțite în mai multe categorii, fiecare având propriul stil de amenajare.

Camera Prințului și Camera Majordomului

Camera Prințului și Camera Majordomului sunt spații mai generoase, dotate cu paturi duble și căzi de baie clasice.

„Stream Cottage” și „Lower Cottage”

Camerele „Stream Cottage” și „Lower Cottage” sunt amenajate într-un stil regional distinct. Acestea dispun de dușuri și pot avea fie pat dublu, fie paturi twin.

Camera Mătușii Ida

Pentru persoanele care călătoresc singure există Camera Mătușii Ida, cu o suprafață de 12 metri pătrați. Camera are duș și un element tradițional specific zonei: un autentic „pat-sertar” transilvănean cu două niveluri.

Cât costă pachetul „All inclusive”

Turiștii care vor să aibă incluse atât mesele, cât și activitățile din timpul sejurului pot opta pentru pachetul „All inclusive”. Tariful este cuprins între 180 și 195 de euro de persoană pe noapte.

Pachetul include băutura de bun venit, cina din prima seară, micul dejun la plecare și prânzul. În plus, turiștii au acces la activități zilnice, cu transport asigurat, ghid dedicat și bilete de intrare la obiectivele din zonă.

Pentru cei care aleg cazarea standard, activitățile de o zi sunt disponibile separat, la 90 de euro de persoană. Există și variante pentru drumeții suplimentare, la un tarif de 70 de euro de persoană.

Casele săsești din Viscri, scoase la vânzare pentru sute de mii de euro

Interesul pentru zona rurală din Transilvania s-a reflectat și în prețurile unor proprietăți din Viscri. Satul este cunoscut la nivel internațional și datorită legăturii regelui Charles cu România, iar casele săsești restaurate sunt căutate atât de persoane care vor să locuiască în zonă, cât și de investitori.

Printre proprietățile scoase la vânzare se numără o casă renovată de 488 de metri pătrați, cu șapte dormitoare și cinci băi, listată la 490.000 de euro. O altă locuință tradițională este disponibilă la un preț de 255.000 de euro.