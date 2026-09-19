Contractele de 3,7 miliarde de lei semnate deja de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu o asocierea româno-ucraineană pentru primele două loturi din Drumul Expres (DEx) Suceava – Siret intră într-o zonă de incertitudine juridică. Prin decizia definitivă pronunțată pe 18 septembrie, Curtea de Apel București a anulat actele de atribuire emise de CNAIR.

Întorsătură de situație în cazul DEx Suceava – Siret

Curtea de Apel București a decis, vineri, în mod definitiv anularea rapoartelor de atribuire și a tuturor actelor subsecvente pentru primele două loturi ale proiectului de 3,7 miliarde de lei, finanțat prin SAFE. Companiile românești Concelex și Construcții Erbașu au cerut reevaluarea ofertelor depuse, iar instanța le-a dat dreptate.

Deși contractele de execuție au fost semnate încă de la sfârșitul lunii mai de CNAIR cu asocierea Far Foundation SRL (lider) – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL desemnată câștigătoare, magistrații au obligat autoritatea contractantă să reevalueze în termen de 20 de zile ofertele depuse de Concelex, Construcții Erbașu și Far Foundation.

S-a creat o situație neobișnuită pentru un proiect european din programul SAFE ale cărui lucrări erau pregătite de lansare.

„Modifică în parte Decizia CNSC nr. 1689/25.05.2026 şi, în consecinţă: Anulează raportul procedurii nr. 9/3857/07.04.2026, a comunicărilor privind rezultatul procedurii, precum şi a tuturor actelor anterioare, subsecvente şi ulterioare care privesc respingerea ofertelor CONCELEX S.R.L. şi CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. ca neconforme şi inacceptabile, cât şi modalitatea de evaluare a ofertei Asocierii FAR FOUNDATION, potrivit considerentelor prezentei decizii. Anulează raportul procedurii nr. 9/3858/07.04.2026, a comunicărilor privind rezultatul procedurii, precum şi a tuturor actelor anterioare, subsecvente şi ulterioare care privesc respingerea ofertelor CONCELEX S.R.L. şi CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. ca neconforme şi inacceptabile, cât şi modalitatea de evaluare a ofertei Asocierii FAR FOUNDATION, potrivit considerentelor prezentei decizii. Obligă Autoritatea Contractantă la continuarea procedurii de atribuire şi reevaluarea ofertelor CONCELEX S.R.L., CONSTRUCŢII ERBAŞU S.A. şi Asocierii FAR FOUNDATION depuse pentru Lotul 1 şi Lotul 2, care fac obiectul plângerilor de faţă, în termen de 20 zile de la primirea prezentei, potrivit considerentelor prezentei decizii. Respinge cererile de intervenţie formulate de FAR FOUNDATION SRL ca nefondate. Definitivă”, se arată în hotărârea instanței.

Cristian Pistol anunța în luna mai semnarea contractelor

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunța pe 29 mai 2026 că primii 43 km ai DEx Suceava–Siret intră în linie dreaptă! El preciza atunci că au fost semnate contractele pentru proiectarea și execuția a două loturi, între Suceava și Bălcăuți, în valoare totală de 3,72 miliarde lei, fără TVA.

Lotul 1 Suceava–Dărmănești, de 18,6 km, avea o valoare de 2,09 miliarde lei, fără TVA, iar Lotul 2 Dărmănești–Bălcăuți, de 24,45 km, se semna pentru 1,63 miliarde lei, tot fără TVA.

„Ambele loturi fac parte din pachetul de obiective cu rol dual – civil și militar – și vor fi finanțate prin programul SAFE, la momentul operaționalizării acestuia”, preciza la sfârșitul lunii mai Cristian Pistol, pe Facebook.

Pe traseul celor două loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte) și 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2–DN2P), DN2–DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud).

Precizăm că DEx Suceava - Siret include și Lotul 3 Bălcăuți – Siret, având o lungime de 12,7 kilometri, dar acesta face obiectul unei proceduri separate. Tot asocierea Far Foundation SRL – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL a fost desemnată câștigătoarea licitației și pentru proiectarea și execuția ultimului lot al proiectului.