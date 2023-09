Având în vedere că luna ce tocmai a trecut a fost plină de aniversări în cuplul Mario Fresh-Alexia Eram, artistul a recunoscut că a profitat din plin și s-a cam îngrășat 8 kilograme.

„Luna august a fost o lună destul de grea pentru noi pentru că avem foarte multe zile de naștere și am luat câteva kilograme în plus. Mai mâncăm una-alta, mai bem una-alta și așa se întâmplă, am luat 8 kile frumoase, ale mele. M-am răsfățat! Acum începem din nou să fim serioși dar mă descurc, dau foarte repede jos, dacă stau două săptămâni liniștit și îmi fac cardio de zi cu zi și dieta corespunzătoare este ok”, a mărturisit Mario Fresh pentru Click.

Mario Fresh este întotdeauna însoțit de părinții lui, la evenimentele pe care le are în țară și nu numai.

„Da suntem foarte uniți, părinții mei sunt mereu cu mine, chiar dacă ne despart 400 și ceva de kilometri, ei stau la Iași, eu la București, dar vin mereu după mine, încearcă să mă prindă din urmă și să îmi fie mereu alături. Pentru ei contează să fie lângă mine și să vadă ce au reușit să facă în ăștia 24 de ani”, a mai adăugat Mario Fresh.

Mario Fresh și Alexia Eram se iubesc de 7 ani

Mario și Alexia formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Artistul a mărturisit că obișnuiește să îi facă daruri iubitei sale dar câteodată le mai ascunde sau i le dă mai târziu.

„Da, îi fac surprize. Cadourile de ziua ei i le comand pe internet și aștept să treacă ziua ei ca să nu le caute nicăieri, după care vin și îi dau cadoul (…) Iubirea e necesară, suntem doi oameni care știm ce vrem de la viață, știm ce vrem unul de la celălalt și ne cunoaștem destul de bine. Avem 7 ani de relație!”, a mai adăugat Mario.

