„Vreau să mă retrag minim o lună, să plec din țară. Pe la mijlocul lui decembrie o să plec la New York, după care am să merg la Las Vegas, apoi la Miami. Acolo am să fac Revelionul. Apoi plec la Tulum, în Mexic. 2024 sună răsunător, pentru că o să înceapă cu multe acțiuni.

Cele mai importante sunt legate de exterior. New York, în februarie, Paris, în martie, Atena, la sfârșitul lui martie.

Totul este repetitiv, de două ori pe an se merge la New York, Paris, Atena, primăvară-vară- toamnă. Dubai, categoric, pentru că anul trecut am fost de trei, patru ori și am făcut prezentări spectaculoase”, spune Cătălin Botezatu, pentru Unica.

Dacă pe plan profesional are câteva proiecte frumoas conturate, în dragoste trăiește clipa. Cătălin Botezatu susține că femeile vin și pleacă, dar prietenii rămân întotdeauna

Designerul nu crede în dragostea veșnică „Nu am timp de așa ceva. E o ipocrizie să spui sunt îndrăgostit forever, veșnic, și dragostea asta durează la infinit. E așa, ca niște pastile pe care le iei din când în când, ca niște capsule de care te bucuri, trăiești în bula aia și pe urmă se sparge. Vezi realitatea, o iei de la capăt.

Suntem veșnic îndrăgostiți, de meserie, de oameni, de părinți, de câte cineva. Asta nu durează. Cred că cea mai importantă iubire este cea pentru prietenii tăi, pentru că femeile vin în viața noastră și pleacă, fie că e soție amantă iubită. Prietenii adevărați rămân forever și eu mă pot lăuda că am ceva prieteni adevărați”, adaugă el pentru sursa de mai sus.

