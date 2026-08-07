Cântărețul a preferat să fie direct și să ofere chiar el informația, înainte ca în spațiul public să apară speculații pe seama vieții sale private. Cătălin Crișan a explicat că povestea de dragoste s-a încheiat, fără a oferi însă detalii despre motivele care au dus la această decizie.

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„Doar pentru cei interesați, vă anunț că relația mea, cu prietena mea, Doamna Camelia, s-a încheiat. Sper să nu mă întrebați de ce… Ce vă rog, este să mă criticați «ușor». Cum vă spun de fiecare dată: îmi iubesc românii mei și fac acest lucru de 39 de ani. Restul… este treaba mea”, a fost mesajul transmis de cântăreț.

Cătălin Crișan și Camelia au mai trecut printr-o perioadă de separare. În noiembrie anul trecut, cei doi au decis să-și dea o nouă șansă în dragoste, demonstrând că sentimentele lor sunt mai puternice decât obstacolele întâmpinate.

„Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine, lăsând la o parte faptul că au ieșit niște zvonuri. Nu vreau să vorbesc despre asta (…) Tot timpul îl însoțesc (…) Este un bărbat romantic și foarte serios”, declara Camelia într-un interviu pentru Antena Stars, ea obișnuind să îl însoțească la concerte.

„E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt! (n.r. – fericit)”, spunea și Cătălin Crișan în perioada respectivă.

Povestea lor de dragoste a început la ziua de naștere a unui prieten comun și, de atunci, Camelia i-a fost alături lui Cătălin în toate momentele, bune și rele.

În aprilie 2025, relația lor a trecut printr-o perioadă dificilă, când Camelia a chemat Poliția, acuzându-l pe Cătălin de agresiune. Cu toate acestea, verificările ulterioare nu au confirmat acuzațiile, iar Camelia nu a depus plângere oficială și nici nu a solicitat un ordin de protecție.

Contactat de jurnaliștii de la Antena Stars în legătură cu acuzațiile de agresiune, artistul a negat vehement: „Sunt nişte minciuni, nici nu se pune problema! Doamne fereşte, nici nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu nimic, e o aberaţie, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Au stat prietenii cu noi, ferească Dumnezeu. (…) Mie nu mi-a spus nimic, nici măcar ea, ferească Dumnezeu! Eu am făcut 11 ani arte marţiale, în primul an am învăţat când te lupţi cu cineva trebuie să te lupţi sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o loveşti nici cu o floare, ferească Dumnezeu”.

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