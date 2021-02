Cătălin Măruță a revenit în platoul Pro TV după două săptămâni de izolare. „Eram mai epuizat de acasă decât dacă făceam emisiunea de aici”

A revenit în platou după două săptămâni de izolare și s-a bucurat enorm când și-a văzut colegii. Acum, Cătălin Măruță s-a vindecat de COVID-19 și a scăpat de carantină.

„M-am întors, yes, yes, yes! Eram mai epuizat de acasă decât daca făceam emisiunea de aici, din platou.

Alergam parcă pe lângă teren, nu eram pe teren. Mi-au lipsit foarte tare oamenii de aici. Vă mulțumesc vouă, care ați ținut emisiunea de aici”, a spus Măruță la Pro TV.

„Astăzi începe un nou concurs, al plăcintelor, cu mere, cu dovleac, aburinde… Începe un concurs de top”, a anunțat Măruță

„Tot ce putem să vă spunem este că ne simțim bine”

În urmă cu două săptămâni, Cătălin Măruță a anunțat pe contul de socializare că se află în izolare, împreună cu Andra și cei doi copii.

„Ce vreme frumoasă, numai bună de vacanță, mai ales că săptămâna viitoare este și vacanța copiilor. Asta este, chiar o să avem o vacanță împreună, în perioada asta vrând, nevrând. Asta e.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Să știți că o să fim și la emisiune, chiar dacă noi va trebui să stăm 14 zile acasă, nu este nicio problemă, emisiunea La Măruță continuă, așa că eu și echipa mea cu siguranță vom găsi cele mai inedite momente și cele mai inedite lucruri pentru a face ca show-ul să meargă mai departe.

Tot ce putem să vă spunem este că ne simțim bine. Vă mulțumim pentru mesaje, pentru gânduri și aveți grijă: sănătatea pe primul loc. O să vă mai țin la curent”, spune Măruță.

PARTENERI - GSP.RO Becali îl desființează pe George Simion. Reacție incredibilă a patronului FCSB, ce a făcut public acum despre Claudiu Târziu și soția lui

Playtech.ro DIVORȚ fulgerător în România, imediat după Ziua Îndrăgostiților! Nu mai există nicio șansă

Observatornews.ro Un bebeluș născut prematur, la 490 grame, a fost ținut într-o pungă de sandviș ca să supraviețuiască, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 15 februarie 2021. Săgetătorii sunt dornici de liniște și de armonie în casă, care se obține cu greu

Știrileprotv.ro Raport Europol: cât de puţin costă să comanzi asasinarea cuiva. Motivul pentru care preţurile au scăzut foarte mult

Telekomsport Ce a putut să spună Serena Williams înainte de meciul cu Simona Halep. Declaraţie surprinzătoare făcută de americancă

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)