La câteva luni după plecarea de la PRO TV, Cătălin Măruță vorbește deschis despre posibilitatea unei reveniri în televiziune. Prezentatorul a dezvăluit că a primit mai multe oferte din partea unor competitori importanți și spune că nu exclude întoarcerea pe micul ecran, însă doar pentru un proiect în care să creadă cu adevărat.

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Plecarea de la PRO TV a surprins publicul

Despărțirea lui Cătălin Măruță de PRO TV a fost una dintre cele mai comentate schimbări din televiziunea românească din ultimul an. După aproape două decenii petrecute pe micul ecran, prezentatorul a ales să încheie colaborarea cu postul de televiziune, iar decizia a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor.

La câteva luni de la acel moment, Măruță a vorbit despre planurile sale profesionale și despre posibilitatea de a reveni în televiziune.

„M-au sunat toți competitorii puternici din piață”

Într-un interviu acordat alături de Andra, prezentatorul a dezvăluit că a fost contactat de mai multe companii din media după plecarea de la PRO TV.

„M-au sunat toți competitorii puternici din piață și m-am simțit măgulit, sincer. Am primit și oferte de la radio, prima mea dragoste. A fost frumos să văd că există interes și că oamenii cred în mine. Îmi doresc să mai fac televiziune, clar, dar e important să fie un proiect care să-mi placă foarte mult și care să-mi lase și mai mult timp pentru mine și pentru familie”, a explicat Cătălin Măruță într-un interviu pentru viva.ro.

Andra a intervenit cu o glumă și a făcut referire la timpul pe care soțul său îl petrece acum alături de familie.

„Eu îi spun să găsească un format care să se filmeze direct din sufragerie, ca să stea și mai mult acasă. (râde) Sau să facă o emisiune din bucătărie, printre oale și copii”, a completat Andra.

În ce condiții ar accepta un nou proiect

Cătălin Măruță spune că nu este dispus să revină în televiziune doar pentru a fi din nou pe ecran. Potrivit acestuia, un eventual proiect trebuie să aibă sens atât pentru el, cât și pentru public.

„Cred că în primul rând ar trebui să fie un proiect în care să cred foarte mult și care să aducă ceva bun oamenilor. Mi se pare important ca televiziunea să rămână un loc în care publicul găsește emoție, energie, divertisment, dar și autenticitate. Nu aș face ceva doar de dragul de a reveni pe TV.

În același timp, îmi doresc foarte mult să existe și un echilibru mai bun pentru mine. După atâția ani în televiziune, am înțeles cât de important e timpul personal, timpul pentru familie, pentru copii, pentru lucrurile simple pe care înainte poate le ratam mai des. Acum îmi place că pot să-i duc la școală, să fiu mai prezent și să am mai multă libertate în program”, a mai spus vedeta TV.

Familia, prioritatea principală

După ani în care programul profesional a ocupat mare parte din timpul său, Cătălin Măruță spune că se bucură acum de o perioadă diferită, în care poate petrece mai mult timp alături de Andra și de cei doi copii ai lor.

Deși nu exclude o revenire în televiziune, prezentatorul lasă de înțeles că următorul pas în carieră va fi făcut doar dacă va găsi proiectul potrivit, unul care să îi permită să păstreze echilibrul între viața profesională și cea personală.

Până atunci, Măruță continuă să se concentreze pe proiectele sale personale și pe timpul petrecut în familie, o prioritate despre care spune că a învățat să o prețuiască mai mult ca oricând.

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