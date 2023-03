Ieri, 14 martie, în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV invitat a fost Jorge. În podcastul lui de pe YouTube Andrei Aradits a dezvăluit că a divorțat. „A vorbit niște lucruri în exclusivitate și îi mulțumesc pe această cale, pentru că nu mă așteptam să fie atât de deschis și atât de sufletist. Andrei are o viață fantastică. Și pentru că noi tot vorbeam, tot povesteam și înainte.

Și la un moment dat i-am zis: «Nu vrei tu să vii la podcast să povestești toate lucrurile astea?». Și a avut așa o mică reținere, că nu e ușor să-ți asumi”, a declarat Jorge la PRO TV, conform Fanatik.

„Cu siguranță vor ști să gestioneze această despărțire”

Măruță deja știa de divorț, dar a păstrat tăcerea deoarece e prieten cu Andrei Aradits, nu a vrut să facă public el separarea lui. „El, practic, a recunoscut un lucru pe care și noi îl știam aici de când călătorea doar cu băiatul lui. Dar exact cum spui tu, la un moment nu vrei să vorbești despre anumite lucruri dacă omul de cealaltă parte nu-ți dă voie sau nu se simte el confortabil să vorbească.

Anume că a divorțat. Știi cum e, sunt oameni maturi, atât el, cât și soția lui. Și cu siguranță vor ști să gestioneze această despărțire”, a spus și Cătălin Măruță.

„N-aș vrea să vorbesc eu treaba asta. Mi-e și greu, pentru că nu sunt implicat. Nu vreau să vorbesc eu despre viața altei persoane, nu mi se pare ok. Eu am trecut prin asta și știu ce înseamnă și sunt fericit că Andrei este tipul discret, la fel cum am fost și eu. E bine să păstrăm lucrurile astea. A anunțat. A spus-o. Eu sunt recunoscător că s-a întâmplat în podcast-ul meu pentru prima oară dezvăluirea. Însă îmi place că e un băiat discret și că lucrurile astea se țin în familie.

Era normal să spună la un moment dat și asta nu înseamnă că de acolo încolo el o să înceapă să iasă cu tot felul de declarații, pentru că nu-i stă în caracter”, a completat Jorge.

Soția lui Andrei Aradits a plecat în India, să facă yoga

Andrei Aradits și fosta sa soție nu au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, actorul avându-l alături doar pe fiul lor, Eric. Prezentatorul TV a mai declarat că soția sa a plecat în India de circa 6 luni pentru a face yoga. „Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.r. – Eric) suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da. (…)

Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum. Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”, citat de Wowbiz.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri. Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am zis că nu, gata”, mai spus acesta, în cadrul podcastului.

