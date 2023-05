„Pentru cine s-a întrebat cât m-am îngrășat în sarcină… Destul. Sunt cel puțin 15 kg adăugate. Avantajul este că am pornit subnutrită la drumul ăsta, după cum se poate observa din fotografii”, a spus Theo Rose, în mediul online.

Theo Rose nu se îngrijorează în privința kilogramelor acumulate pe timpul sarcinii, asta pentru că mereu și-a dorit să pună câteva kilograme.

„Mi se pare mult să zic cât m-am îngrășat pentru că eu în primul trimestru mai degrabă am slăbit, fiindcă am avut grețuri. Am plecat de la o greutate de 45 de kilograme.

Nu m-am omorât cu mâncatul, dar este normal să iei greutate. După ce nasc mi-aș dori să rămân la 55 de kilograme. Mi se pare, în sfârșit, că arăt și eu a om, am și eu obraji. Sarcina asta a fost minune pentru mine, am scăpat de stres și anxietăți”, a spus Theo Rose.

Ce interdicții alimentare a primit de la medic

Theo Rose merge periodic la medic pentru diferite analize și ecografii. De curând, artista a primit unele interdicții alimentare din partea medicului ei și din acest motiv, artista s-a abținut să-și mai satisfacă poftele culinare.

„Nu prea am mâncat, am mâncat niște sticksuri de la fete. N-am mai mâncat, că mi-a zis doctorul să nu mai bag carbohidrați, că copilul meu bagă la cap și a făcut capul mare.

E bine, că e semn că e deștept. Dacă asimilează acolo, mă interesează cel mai mult!”, a spus, într-o notă amuzantă, Theo Rose în mediul online, conform kanald.ro.

Tot în mediul online, Theo Rose a dezvăluit că nu își dorește să nască prin cezariană băiețelul. Micuțul ei și al lui Anghel Damian va purta numele Sasha Ioan. „M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie.

Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau”, a spus Theo.

