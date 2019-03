Câte operații estetice are Daniela Gyorfi. „Mi-e și rușine”

După ce a fost criticată de internauții pentu look-ul pe care l-a afișat într-o recentă fotografie postată pe Instagram, Daniela Gyorfi a ținut să-i lămurească pe cei care au afirmat că este schimbată din cauza numeroaselor operații estetice. Vedeta a spus exact câte intervenții de acest fel are.

„Mi-e şi ruşine, nu ştiu cum să mai spun. Nu am operaţii estetice la faţă, că astea se văd. Mi-am făcut nişte proceduri non-invazive. Am trei operaţii la sâni. Şi de la lumină şi de la ruj am buzele mai mari. Dacă ai buzele mai subţiri dai cu rujul mai aşa. Eu nu pun filtre la poze, sunt de modă veche”, a spus Daniela Gyorfi la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

Daniela Gyorfi este una dintre cele mai cunoscute artiste de pe scena muzicală din România. În plan personal, Daniela Gyorfi formează un cuplu cu George Tal. Cei doi împreună o fetiță, Maria.

